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۶ دی ۱۳۹۳، ۱۳:۵۰

کفاش:

تیم های تخصصی برای آسیب شناسی وضعیت آموزش و پرورش کردستان تشکیل شود

تیم های تخصصی برای آسیب شناسی وضعیت آموزش و پرورش کردستان تشکیل شود

سنندج- معاون پرورشی و فرهنگی وزیر آموزش و پرورش گفت: برای رفع مشکلات و آسیب شناسی وضعیت آموزش و پرورش در کردستان تیم های تخصصی تشکیل شود.

به گزارش خبرنگار مهر، حمیدرضا کفاش امروز شنبه در مراسم تکریم و معارفه مدیرکل آموزش و پرورش کردستان که در مجتمع امام خمینی(ره) سنندج برگزار شد، با بیان اینکه تغییرات در وزارت آموزش و پرورش عمودی نیست و بلکه  افقی است، گفت: از نقد و تحلیل گذشته به جایی نمی رسیم و باید نگاه های خود را معطوف به آینده کنیم.

وی عنوان کرد:  مدیران ادارات آموزش و پرورش باید به دنبال یافتن راه حل های جدیدی برای ارتقای وضعیت آموزش و پرورش در استان های خود هم به لحاظ کمی و هم کیفی باشند.

وی اظهارداشت: با تغییر سیاست های دولت مدیران نیز باید روش و منش خود را مطابق این سیاست ها تبیین و تعیین کنند.

معاون پرورشی و فرهنگی وزیر آموزش و پرورش با اشاره به اینکه سیاست ها در دولت تدبیر و امید تعیین شده است، ادامه داد: برای توسعه و عملیاتی کردن سیاست های دولت یازدهم تلاش بیشتری باید توسط مدیران صورت گیرد.

نگاه دولت تدبیر وامید کنارگذاشتن انسان های افراطی است

کفاش بیان کرد: رئیس جمهور معتقد است که باید انسان های کارآشنا، مدیر و مدبر، و معتدل به میدان آیند و خوشبختانه در این دولت زمینه استفاده از انسان های درست با سلیقه های مختلف سیاسی در عرصه مدیریت فراهم شده است.

وی اظهارداشت: انسان های توانمندی که به بهانه های کوچک و تنگ نظرانه در طول سال های گذشته عزت گزیده اند با افتخار باید به صحنه خدمت گذاری آورده شوند تا از توانمندی های آنها استفاده شود.

وی عنوان کرد: نگاه دولت تدبیر و امید به میدان آوردن نیروهای شایسته و کنارگذاشتن انسان های افراطی و تندرو است.

معاون پرورشی و فرهنگی وزیر آموزش و پرورش بیان کرد: افراط در هر کاری ناپسند است و نیروهای تندروی هم چون گروه های تکفیری که یک بعد از دین اسلام را گرفته و ابعاد دیگر آن را کنارگذاشتند جز بدبختی و رنج برای مردم چیزی به ارمغان نیاوردند.

کفاش اظهارداشت: دولت یازدهم خط عقل گرایی، اندیشه گرایی، دوری گزیدن از انسان های افراطی را در پیش گرفته است.

وی یکی از افتخارات دولت یازدهم را انجام مذاکرات هسته ای خواند و ادامه داد: برخلاف نظر افراد افراطی که سیاه نمایی می  کنند مذاکرات هسته ای ایران منجر به بالابردن عزت کشورمان در میان سایرکشورهای دنیا شده است.

وی اظهارداشت: خوشبختانه جایگاه دیپلماسی ایران اسلامی نسبت به گذشته تغییر بسیار مطلوبی پیدا کرده است.

معاون پرورشی و فرهنگی وزیر آموزش و پرورش به توسعه مشارکت های مردمی در آموزش و پرورش اشاره کرد و گفت: آموزش و پرورش صرفا دولتی اداره نخواهد شد و در این عرصه باید نظر تمامی کسانی که به امر تعلیم و تربیت اعتقاد دارند جلب شود.

کفاش ادامه داد: ایجاد فضای مشارکتی و استفاده از ظرفیت مردمی  یکی از سیاست های وزیر آموزش و پرورش است.

وی با بیان اینکه درهای آموزش و پرورش به سوی افراد شایسته باز است، بیان کرد: آموزش و پرورش نیاز به استفاده از توان فکری و انرژی افراد دلسوز جامعه دارد.

وی بر توسعه مشارکت های مردمی تاکید و عنوان کرد: آموزش و پرورش با ساماندهی نیروی انسانی می تواند متحول شود.

معاون پرورشی و فرهنگی وزیر آموزش و پرورش افزود: در نقاطی شاهد مازاد نیرو هستیم و در جاهایی هم تعداد دانش آموزان بیشتر از استاندارد آن است و برطرف کردن این مشکل نیاز به سازماندهی دارد.

کفاش اظهارداشت: برای رفع مشکلات و آسیب شناسی وضعیت آموزش و پرورش در کردستان تیم های تخصصی تشکیل شود.

وی توسعه فعالیت های پرورشی در کردستان را مطلوب خواند و بیان کرد: امروز تغییر نگاه از آموزش صرف به تربیت انسان شایسته مسئولیت و رسالت اصلی ما است.

وی عنوان کرد: کیفی سازی فعالیت ها را با پرداختن به محتوا در مدارس با نگاه عملی می توان محقق کرد.

کد مطلب 2449998

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