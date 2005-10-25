به گزارش خبرنگار گروه دين و انديشه "مهر" در كرج حجت الاسلام حسين مصطفي پور، عضو هيئت علمي دانشگاه تربيت معلم حصارك، در همايش "عدالت علوي" كه به همت معاونت فرهنگي جهاد دانشگاهي واحد تربيت معلم حصارك كرج برگزار شد با اشاره به رعايت نشدن عدالت در جامعه افزود: در ديدگاه امام علي (ع) اگرعدالت رعايت شود، حقوق بشر رعايت مي شود و حقوق انساني تمام جهانيان حفظ خواهد شد.

مصطفي پور افزود: عدالت در انديشه امام علي (ع) گستره وسيعي را در بر مي گيرد و خط مشي امام در عدالت سياسي، رعايت حقوق شهروندي در همه ابعاد است. به همين دليل در نظام علوي توصيه پذيري وجود ندارد و كسي از طريق نفوذ و اعمال توصيه به رانت خواري نمي پردازد .

وي تقاضاي مردم در خصوص تحقق عدالت را امري طبيعي دانست و اظهار داشت: شرط خواستن عدالت رعايت حضور در صحنه ها و نظارت است و اگر هر فردي بخواهد مجري عدالت باشد و با افراد تعدي كننده به عدالت، ولو در حد گفتار برخود كند به طور طبيعي عدالت مطلوب امام علي(ع) در جامعه تحقق مي يابد.

مصطفي پور با تأكيد بر لزوم اجراي خط مشي امام اول شيعيان در جامعه گفت: گرچه شرايط زمان ما با دوران حضرت علي (ع) متفاوت است و جامعه امروز از پيچيدگي و گستردگي بسياري برخوردار است، اما خط مشي كلي كه در چار چوب الگوهاي زمان پيامبر اسلام (ص) و امام علي (ع) است در قانون اساسي ما وجود دارد و در هر دو به مسئله عدالت توجه ويژه شده است.

وي تأكيد كرد: يكي از مسائل در رعايت عدالت، لزوم اجراي آن است و يك نظام اجتماعي عادلانه بايد داراي برنامه ريزي عدالت محور باشد تا انسان در تمام طول دوران حيات خود بتواند با رفاه زندگي دنيوي خود را پيش برد.

عضو هيئت علمي دانشگاه تربيت معلم حصارك با اشاره به برخي خطبه ها و نامه هاي نهج البلاغه در خصوص عدالت گفت: عدالت از محوري ترين انديشه هاي امام علي(ع) است تا جايي كه در مقايسه بين جود و بخشش و عدالت ، حضرت اجراي عدالت در جامعه را رسيدن همگان به حقوق خود مي داند، اما جود و بخشش تعلق به عده اي اندك دارد و در شرايطي كه عدالت در جامعه حاكم باشد هر چيز در جاي خود قرار خواهد گرفت و نيازي به جود و بخشش در شرايط استثنائي نيست.

مصطفي پور تصريح كرد : امام علي(ع) در محراب عدالت و به دليل سخت گيري در اجراي عدالت به شهادت رسيد و علت اصلي نيز عدم تحمل عدالت علوي از سوي عده اي از افراد جامعه بود.

استاد دانشگاه تربيت معلم در بخش ديگري از سخنان خود گفت: در ديدگاه امام علي (ع) در جايي كه حقوق افراد مساوي باشد، رعايت حقوق همگان عدالت است؛ اما در آنجا كه استحقاقهاي مختلف براي افراد وجود دارند برخورد يكسان ظلم است و در خط مشي حقوق شهروندي امام علي(ع) همه افراد يك جور نمي انديشيدند و با يك باور زندگي نمي كنند.