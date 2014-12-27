بانکهای لرستان همکاری لازم را برای اجرای مصوبات سفر دولت داشته باشند

به گزارش خبرنگار مهر، حبیب الله خجسته پور ظهر شنبه در جلسه ستاد پیگیری مصوبات سفر رئیس جمهور به لرستان با بیان اینکه نوع سفر و همچنین نحوه بررسی مصوبات دولت تدبیر و امید با دولتهای گذشته تفاوت دارد اظهار داشت: در گذشته و در جریان سفرهای رئیس جمهور مصوبات فراوانی به تصویب می رسید و این در حالی بود که زمینه اجرای آنها به طور مطلوبی فراهم نمی شد.

وی با تاکید بر اینکه دولت تدبیر و امید همواره بر ضرورت پیگیری و اجرای مصوبات سفر رئیس جمهوری به استانها تاکید فراوان دارد عنوان کرد: مصوبات سفر رئیس جمهور به استانها در دولت تدبیر و امید به صورت کاربردی بوده و بر ضرورت اجرای آنها بر اساس برنامه زمابندی شده تاکید می شود.

فرماندار مرکز لرستان با تاکید بر اینکه مصوبات سفر رئیس جمهور به استان در راستای توسعه زیرساختها مورد تصویب قرار گرفته اند ادامه داد: استان لرستان نیز برای توسعه نیازمند حضور بخش خصوصی است و این بخش نیز در صورت ایجاد زیرساختهای لازم در استان اقدام به سرمایه گذاری می کند.

خجسته پور با بیان اینکه مصوبات سفر رئیس جمهور به استان نیز در راستای ایجاد زیرساختهای مناسب است ادامه داد: در سفر رئیس جمهور مصوبات مختلفی در حوزه زیرساختها از جمله چهار خطه ها، توسعه فرودگاه و ... برای استان به تصویب رسیده است.

وی با بیان اینکه یکی از قولهای دولت تدبیر و امید برای توسعه استان تخصیص ۱۰۰ درصدی اعتبارات بوده است گفت: تا کنون بین ۶۰ تا ۷۰ درصد اعتبارات استان تخصیص یافته و این در حالیست که تا پیش از این میزان تخصیص های استان بین ۱۸ تا ۲۲ درصد بوده است.

فرماندار مرکز لرستان با ابراز امیدواری برای اجرای مصوبات سفر رئیس جمهر به لرستان تا پایان امسال و بر اساس برنامه زمانبدی شده تصریح کرد: علیرغم برگزاری جلسات و همچنین پیگیری لازم در استان برای اجرای این مصوبات روز گذشته نیز معاون اجرایی رئیس جمهور به استان سفر داشتند و نحوه اجرای مصوبات را مورد بررسی قرار دادند.

خجسته پور با تاکید بر اینکه حضور معاون اجرایی رئیس جمهور نشان از اهمیت دولت تدبیر و امید در زمینه اجرای مصوبات سفر و وعده های داده شده در این زمینه دارد عنوان کرد: مدیران دستگاههای اجرایی مرکز استان نیز همواره باید موضوع بررسی و اجرای این مصوبات را در دستور کار خود داشته و بر نحوه اجرای آنها اشراف کامل داشته بانشد.

وی همچنین بر ضرورت ارائه گزارش های کامل از نحوه اجرای مصوبات سفر رئیس جمهور از سوی دستگاههای اجرایی خرم آباد به فرمانداری تاکید کرد و گفت: همچنین برخی از مصوبات سفر رئیس جمهور به استان به صورت عام بوده و مربوط به هیچ شهرستان خاصی نیست که در این راستا مدیران دستگاهای اجرایی مرکز استان سعی در اجرای آنها در خرم آباد داشته باشند.

فرماندار مرکز لرستان همچنین بر ضرورت همکاری بانکهای استان در پرداخت اعتبارات لازم برای اجرای مصوبات سفر رئیس جهور تاکید کرد و گفت: به طور حتم اجرای این مصوبات در گرو همکاری بانکها در استان و همچنین در مرکز کشور است.