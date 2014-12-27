به گزارش خبرنگار مهر، مهدی فاضل فكور ظهر شنبه در بیستمین جلسه كمیته فنی كارگروه اجرایی و اضطراری آلودگی هوای مشهد كه در محل اداره كل حفاظت محیط زیست خراسان رضوی برگزار شد، اظهار كرد: در گذشته گازوئیلی كه وارد مشهد می شد، حدود ۹ هزار پی.پی.ام ناخالصی داشت.

نماینده استانداری در كار گروه اجرایی و اضطراری آلودگی هوای مشهد با بیان اینكه با تلاش استاندار و پیگیری های به عمل آمده گازوئیل مصرفی در مشهد در حال حاضر حدود ۳۵۰ تا ۲۵۰ پی.پی.ام ناخالصی دارد كه البته هنوز با استانداردهای بالای جهان فاصله داشته اما نسبت به گذشته كیفیت گازوئیل ارتقاء زیادی پیدا كرده است.

وی همچنین به بلند مرتبه سازی در مسیر وزش باد و جریان هوا به سمت مشهد اشاره و بیان كرد: ساختمان های مرتفع معضل بزرگی به لحاظ جلوگیری از جریان هوای شهر است که توسعه بی قانون و بی حساب آن از ورزش بادهای مناسب و تخلیه هوای آلوده جلوگیری كرده است.

نماینده استانداری در كار گروه اجرایی و اضطراری آلودگی هوای مشهد به نقش سمن ها در كمك به كاهش الودگی هوای مشهد اشاره و عنوان كرد: بخش دولتی در راه كاهش رفع آلودگی هوای مشهد نیازمند یاری سمن ها است.

وی به فعالیت کارگروه كاهش آلودگی هوای مشهد اشاره و اظهار كرد: این كارگروه از مسئولان رده بالای استان تشكلیل شده و با كمك شهرداری و اداره كل محیط زیست بخش های مختلفی از جمله بخش دانشگاهی فعالیت می كند.

فاضل فكور گفت: مرکز پایش آلودگی زیست محیطی مشهد به عنوان اولین استانی که مرکز پایش در آن ایجاد شده است حاصل همین تصمیمات کارشناسی در همین كارگروه است.

پنج ایستگاه هوا در مشهد اضافه می شود

مسئول فنی اداره كل حفاظت محیط زیست خراسان رضوی نیز در این جلسه اظهار كرد: در مرکز پایش در حال حاضر ۱۱ ایستگاه فعال در سطح شهر داریم که با همکاری شهرداری پنج ایستگاه دیگر اضافه خواهد شد.

علیرضا رحمتی افزود: هرچه تعداد ایستگاه های پایش بیشتر شود سنجش بهتر و دقیق تر صورت خواهد گرفت.

وی همچنین ضمن تمجید از حركت فرهنگی و خوب اعزام كاروان های پیاده و وورد ده ها هزار زائر مشتاق به مشهد بیان كرد: هر ساله صده ها هزار زائیر پیاه به مشهد مشرف می شوند و چه خوب است برای جلوگیری از برجای ماندن زباله های بین راهی و خطرات و آلودگی های زیست محیطی، ناشی از بر جای ماندن این زباله ها آموزش های لازم به این زائران ارائه شود.