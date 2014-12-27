صدور مجوز پراکنده اکتشاف معادن در اردبیل کنترل شود

به گزارش خبرنگار مهر، سید رضا موسوی ظهر شنبه در جلسه کارگروه توسعه معدن اردبیل گفت: وجود معادن پراکنده و گاه غیرقابل سودآور به زیستگاهها و محیطهای طبیعی خسارت وارد کرده و آنها را به مرز نابودی کشیده است.
وی افزود: بالاتر از هرگونه سرمایهگذاری حفظ محیط زیست یکی از دغدغههای جدی ما است و در استان نیز با تاکید استاندار اردبیل این موضوع و رعایت آن خط قرمز به شمار میرود.
مدیر کل حفاظت محیط زیست استان یکی از ضعفها و کاستیهای برنامه های مدیریتی معادن استان را صدور مجوز استخراج و اکتشاف معادن به شکل پراکنده عنوان کرد و خواستار کنترل ادامه این روند شد.
موسوی تاکید دارد که این معضل امر نظارت و مراقبت محیط زیست در استخراج و اکتشاف معادن را چندین برابر دشوار کرده است.
وی در عین حال زخمی شدن زیستگاهها و محیطهای طبیعی را به ضرر افراد جامعه و نسل آینده توصیف کرد و افزود: باید از این پراکنده عمل کردن خودداری کنیم و در همه زمینهها یکپارچه و منسجم کار را به پیش ببریم.
مدیر کل محیط زیست استان با اذعان به اینکه معادن باید از ظرفیت و توان خوب سرمایهگذاری برخوردار بوده و امکان توسعه همهجانبه را داشته باشند، ادامه داد: گاه در معادنی صدور مجوز انجام میشود که اکتشاف و استخراج آن هیچ منفعتی ندارد و به نابسامانی محیط طبیعی نیز منجر میشود.
این مسئول با بیان اینکه هیچگونه محدودیتی در صدور مجوز و اعلام موافقت با طرحهای عظیم سرمایهگذاری معدنی به ویژه در مرحله مطالعات اولیه وجود ندارد، تصریح کرد: قطعا در صدور مجوز نهایی دقت لازم انجام میشود تا مبادا این امر مغایر با برخی قوانین و مقررات حاکم در جامعه باشد.
موسوی با قدردانی از تلاش سازمان صنعت، معدن و تجارت استان در تهیه طرحهای آمایشی معدنی برای جذب سرمایهگذاران در قالب سه پهنه معدنی ابراز امیدواری کرد در همه این حوزهها نتایج به دست آمده مفید و موثر باشد.
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