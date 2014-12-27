مدیرکل جدید صداوسیمای استان قزوین معرفی شد

به گزارش خبرنگار مهر، ظهر شنبه در مراسمی با حضور موسوی مقدم معاون مجلس و استان های رسانه ملی، مرتضی روزبه استاندار، حجت الاسلام مرتضی حسینی نماینده مردم قزوین در مجلس شورای اسلامی در محل صداوسیمای مرکز قزوین ضمن قدردانی از خدمات ابوالحسن صادقی جهانی مدیرکل سابق، ابوالفضل معصومی فر به عنوان مدیرکل جدید صدا و سیمای مرکز قزوین معرفی شد.

معصومی فر پیش از این نیز در مسئولیت مدیرکل صدا و سیمای استان قزوین و مراکز آبادان و کیش خدمت کرده است.

قبل از این انتصاب نیز معصومی فر در جایگاه مدیرکل صدای استان های سازمان صداوسیمای جمهوری اسلامی ایران فعالیت می کرد.

معصومی فر از مدیران باسابقه و توانمند در حوزه رسانه ملی است که انتصاب وی می توان امیدوار بود تحول مناسبی در حوزه کیفی سازی برنامه های رادیو و تلویزیون استانی، ارتباط و تعامل بیشتر با رسانه های محلی و دستگاه های اجرایی و تولید برنامه هایی با توجه به نیاز مخاطبان در شرایط کنونی ایجاد شود.