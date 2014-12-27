۱۳ میلیارد ریال در قالب طرح محسنین به مددجویان فارس کمک شد

علی الهیاری در گفتگو با خبرنگار مهر با بیان اینکه اعتقاد ما جهت رفع مشکلات نیازمندان، گسترش مشارکت مردم و توسعه فعالیت های خیرخواهانه است، گفت: بسیاری از خانواده های تحت پوشش کمیته امداد را مردان از کار افتاده ای که در بستری بیماری افتاده اند و برای خانواده شان هیچ راه درآمدی وجود ندارد و یا زنان مطلقه ای که با وجود فرزندان صغیر، امکان اشتغال برای آن ها فراهم نیست، تشکیل داده اند.

وی ادامه داد: برای خارج شدن این خانواده ها از فقر چاره ای جز توسل به همراهی خیرین نیست.

مدیرکل کمیته امداد فارس بیان کرد: در طرح اکرام ایتام خیران عزیز خوب ورود پیدا کرده اند و کمک های بسیار خوبی به ایتام ارائه شده و امروز بخش عمده ای از نیازمندی های ایتام توسط خیران و در قالب این طرح در حال مرتفع شدن است.

الهیاری تصریح کرد: ولی گروه های مردان از کار افتاده و زنان مطلقه گرفتاری های ویژه ای دارند که در قالب طرح محسنین برآن هستیم که با اتصال بین این خانواده ها و خیران مشکلات آن ها را مرتفع کنیم.

وی در تشریح طرح محسنین گفت: در این طرح هر خیر یک یا چند خانواده را تحت حمایت خود قرار داده و به صورت ماهیانه کمک های خود را به خانواده ها تقدیم می کند که میانگین کمک ماهانه هر خیر ۱۱۵ هزار تومان است.

مدیرکل کمیته امداد فارس اظهار داشت: در حال حاضر در فارس نزدیک به سه هزار بیمار صعب العلاج زمین گیر سرپرست خانوار و نزدیک به پنج هزار خانواده مطلقه با مشکلات خاص وجود دارد که قطعا خیران می توانند با همتی که بذل خواهند کرد، رفع کننده مشکل آن ها باشند.

الهیاری با اشاره به اینکه مبلغ کمک شده به خانواده های مذکور توسط خیرین در سال گذشته معادل ۸۷۰ میلیون تومان بوده است، گفت: در ۹ ماه اول سال جاری ۱۳ میلیارد ریال توسط خیران به خانواده های مذکور کمک شده است.

وی اضافه کرد: در حال حاضر دو هزار و ۹۶۰ خیر در استان فارس دو هزار و ۸۸۰ خانواده را تحت پوشش خود دارند که نسبت به سال گذشته که هزار و ۹۲۰ خیر در استان در این زمینه مشارکت می کردند، رشد حدود ۶۵ درصدی را نشان می دهد.

مدیرکل کمیته امداد گفت: قطعا با توسعه حضور مردم در فعالیت های خیرخواهانه به راحتی می توان فقر جامعه را کنترل کرد.