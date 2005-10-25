پيش نويس طرح سياست گذاري نمايش عروسكي به هيات مديره خانه تئاتر ارائه شد

به گزارش خبرنگار تئاتر "مهر"، انجمن نمايشگران عروسكي خانه تئاتر، براي سياست گذاري و برنامه ريزي مناسب و رفع مشكلات نمايشگران عروسكي و نمايش عروسكي اقدام به نگارش طرحي كرده است تا آن را به هيات مديره خانه تئاتر ارائه دهد.

بخش اعظم اين طرح تكميل شده است و پيش نويس اين طرح پس از تنظيم در اختيار هيات مديره خانه تئاتر قرار گرفت.

در اين طرح به موانع و مشكلات اجراي نمايش عروسكي، كمبود سالن، كمبود بودجه، عدم پرداخت دستمزد گروه هاي نمايش عروسكي، چگونگي برگزاري جشنواره بين المللي نمايش عروسكي، اعزام گروه هاي نمايش عروسكي به خارج از كشور، و ديگر مشكلات نمايشگران عروسكي اشاره شده است.