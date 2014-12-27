خرید بیش از ۳۰۰ میلیون تومان نسخه خطی در سالجاری/ تقدیر از ۵۵ برگزیده

به گزارش خبرنگار مهر، نشست خبری غلامرضا امیرخانی معاون کتابخانه ملی برای چهاردهمین دوره آئین بزرگداشت حامیان نسخ خطی، پیش از ظهر امروز شنبه ۶ دی با حضور اصحاب رسانه در کتابخانه ملی برگزار شد.
امیرخانی در ابتدای این برنامه گفت: آئین بزرگداشت حامیان نسخ خطی چند سال است که در کتابخانه ملی برگزار میشود و طبق روال سالهای گذشته، محدود به چند روز نیست بلکه نتیجه فعالیت یک ساله ما در حوزه میراث مخطوط است که بررسی آن در اداره کل اسناد خطی و در یک فرایند طولانی توسط کارشناسان برتر کشور در این حوزه انجام شده است. بنابراین آنچه در مراسم روز دوشنبه و برگزاری این دوره از آئین خواهید دید، تقدیر از برگزیدگان و شایستگان تقدیر به دلیل فعالیتهایشان در سال ۹۲ است.
در ادامه حجتالاسلام و المسلمین محمدرضا نوراللهیان مدیر فرهنگی مرکز فرهنگی خراسان درباره چهره ویژه این دوره همایش حامیان نسخ خطی گفت: چهره ویژه این دوره از این همایش، زندهیاد علامه عزیزالله عطاردی است که چند ماه از درگذشتشان میگذرد. یکی از رشتههایی که ایشان در آن، کارهای قابل توجهی انجام دادند، احیای کتب خطی بود ولی نه به آن معنا که در زمینه کتب خطی به کتابخانه مجلس، کتابخانه سلطنتی یا کتابخانه ملی مراجعه کند. خود ایشان میگفت برای این کار از خلیج فنلاند تا خلیج بنگال و از رود جیحون و سیحون تا اقیانوس اطلس را برای خراسانشناسی طی کردم.
وی افزود: بسیاری از نسخههای خطی نادر، امروز در مکتبه علامه عطاردی و جزوی از تراث او هستند و میکروفیلم آنها در همان روزگار تهیه شد. کار عمده علامه در زمینه خراسانشناسی بود که ۵۴ سال از عمرشان را برای تدوین دایرةالمعارف ۸۶ ـ ۸۷ جلدی خراسان، به معنی محدود خراسان بزرگ و تاریخی، گذاشتند. تنها بخش مربوط به نیشابور در این دایرةالمعارف، ۳ هزار مدخل دارد. ۷ جلد از این اثر در حوزه تاریخ و تمدن در زمان حیات ایشان به چاپ رسید و ۳ جلد دیگر در دست چاپ بودند که ایشان درگذشت.
نجفقلی حبیبی دبیر علمی آئین بزرگداشت حامیان نسخ خطی هم در ادامه این برنامه گفت: تقدیر از چهرههای حوزه نسخ خطی در چندین شاخه مختلف صورت خواهد گرفت. بیشتر مرسوم است که نسخهشناسان را به پیدا و احیا کردن آنها میشناسند اما همایشی که ۲ روز دیگر برگزار میشود، حدود ۱۷ تا ۱۸ محور برای تقدیر از دستاندرکاران حوزه نسخ خطی دارد. صحافی، مرمت، پایاننامهها، خوشنویسی و ... همگی از محورهای این آئین خواهند بود. هدف از برپایی این برنامه، سپاسگذاری از چهرههای زحمتکش حوزه نسخ خطی و معرفی آنها به جامعه است.
این محقق ادامه داد: این نسخهها هم در سراسر جهان پراکنده شدهاند و باید احیا و چاپ شوند. جا دارد در این برنامه از مرحوم دکتر حسن حبیبی یاد کنیم که تعداد زیادی از نسخههای باارزش را از خارج به داخل برگرداند.
احسان شکراللهی دبیر اجرایی این همایش نیز از دیگر چهرههایی بود که در این برنامه به بیان سخنانی پرداخت و گفت: نسخههای خطی، یک منشور چند وجهی هستند که معمولا یک یا چند وجه از آنها مورد توجه جامعه قرار میگیرد. هدف از برپایی این برنامه، پرداختن به وجوه دیگر و مغفولواقعشده حوزه کاری نسخ خطی است. به همین دلیل آثار مختلف رصد شده و قرار است برترین افراد دخیل در کار آنها برای تشویق معرفی شوند. در کنار تقدیر و تجلیل از تلاش یک ساله جمعی از پژوهشگران نسخ خطی، از یک چهره پژوهشگر هم تقدیر خواهد شد که علامه عطاردی است و در کنار شخصیت ویژه همایش که تجلیل خواهد شد، از یکی از بزرگان و علمای کشور، دستخطی درباره او خواهیم گرفت.
وی در ادامه گفت: امسال و در این دوره، به غیر از چهرههای خاص، ۵۵ برگزیده و شایسته تقدیر داریم. برگزیدگان آثار برجسته بیشتری دارند و توانستهاند بیشترین امتیاز یعنی حد نصاب ۹۰ امتیاز را کسب کنند. شایستگان تقدیر نیز امتیازی بین ۸۰ تا ۹۰ دارند. در برخی محورها که هیچ اثر ارزشمندی مشاهده نشد، طبیعتا چهرهای معرفی نخواهد شد. به عنوان مثال در بخش نشریات که هر سال برگزیده داشتیم، برگزیده و شایسته تقدیر نداریم؛ در حوزه طرحها هم همینطور. اما در فهرستنویسی، تالیف، وبسایتها، اهدا، مجموعهداران نسخ خطی، حمایت از نشر متون، مرمت، آسیبشناسی و صحافی نسخههای خطی، پایاننامههای ارشد و دکترا، مقالات و ... شایسته تقدیر و برگزیده داریم.
شکراللهی افزود: امسال به این سمت رفتیم که تلاشهایی هم که اهالی مطبوعات و رسانه درباره نسخ خطی دارند، دیده شود. سال گذشته در حوزه آثار رادیو و تلویزیونی نیز برگزیده داشتیم. امسال در بخش مجموعهمقالات هم یک فرد شایسته تقدیر داریم. در حوزه چاپ عکس یا فاکسهمیله هم، برگزیده و شایسته تقدیر داریم. به علاوه امسال یک محور به آئین بزرگداشت اضافه شده و آن بخش چاپ هنری است. همانطور که میدانید انتشار آثار به صورت هنری، هزینه سنگین و گزافی دارد و کسانی هم که به سمت حمایت از چاپ هنری آثار میروند، در این آئین دیده خواهند شد. به این ترتیب، چند بانک و یک سازمان بزرگ به عنوان حامیان نشر هنری، معرفی خواهند شد. همچنین برای اولین بار، امسال و در این دوره، مجموعه فعالیتهای موسسات مرتبط با نسخ خطی دیده شده و کار ۱۰۰ موسسه برجسته شد که در نتیجه ۲ موسسه به عنوان موسسه برتر معرفی خواهند شد.
دبیر اجرایی آئین بزرگداشت حامیان نسخ خطی ادامه داد: در این دوره از حجتالاسلام سید محمدعلی احمدی ابهری بنیانگذار این آیین که اواخر دهه ۷۰ این برنامه را در کتابخانه مجلس برگزار کرد، تقدیر خواهد شد. محورهای مربوط به نسخ خطی که در این آئین بررسی شدند، هرکدام دبیر و داوران مخصوص خود را دارند. این نکته را هم اضافه کنم که پرداختن به نسخ خطی، پرداختن به تاریخ علم ماست. این نظر استاد عبدالحسین حائری است که تدوین و پرداختن به نسخ خطی، مهمترین نقش را در تدوین تاریخ علم ایران ایفا میکند. با این کار، ما شکوفایی تمدن خودمان را در سالهای گذشته، به رخ عالم میکشیم.
حبیبی در ادامه این سخنان گفت: هرسال چند شاخه به آئین بزرگداشت حامیان نسخ خطی اضافه میشود و جوانان علاقهمند به این سو، گرایش پیدا میکنند. اما تعداد زیادی از نسخههای خطی ما هنوز پیدا نشده یا روی آنها کار نشده است. بنابراین نیاز است که جوانها به این عرصه وارد شوند چون هنوز خیلی راه در پیش داریم.
سادات بیدگلی مدیرکل امور خطی کتابخانه ملی نیز در این برنامه گفت: امسال در کنار برگزاری این آئین، ۲ نمایشگاه مرتبط نیز برگزار خواهد شد. نمایشگاه اول به آثار مرحوم عطاردی است و ۱۴۶ جلد از کتابهای وی در حوزه مستندنویسی و فرهنگ خراسان به نمایش درخواهد آمد. نمایشگاه دوم هم، از آثار رسیده به دبیرخانه این دوره آئین تشکیل شده است که آثار برگزیده هم در میان آنها جا دارند و حدود ۲۰۰ جلد کتاب هستند. ۳۰۰ مقاله هم در این میان جا دارند و تعدادی پایاننامه هم بین آنهاست.
وی درباره نسخههای خطی کتابخانه ملی گفت: ما ۳۸ هزار نسخه خطی و ۳۴ هزار اثر چاپ سنگی داریم که برای نمایششان فضای کمی داریم. آقای صالحی و دیگر مسئولان فرهنگی کشور هم معتقدند که فضای فعلی کتابخانه ملی قابلیت ارائه و نمایش این آثار را ندارد بنابراین فضای دیگری برای این کار تعبیه خواهد شد که به نظرم، سال آینده آماده شود.
مدیرکل امور خطی کتابخانه ملی درباره دیجیتالسازی آثار در کتابخانه ملی گفت: ۹۲ درصد منابع اسکن شده و بر روی سایت کتابخانه ملی به نمایش گذاشته شدهاند که مخاطبان با مکاتبه میتوانند، نسخه مورد نظر را مشاهده کنند. ما امسال ۷۰۰ نسخه چاپ سنگی و ۱۴۰ تابلو خط خریداری کردیم. گرانترین اثری هم که در این میان خریدیم، دیوان حافظی مربوط به دوران صفویه بود که در شیراز نوشته شده و آن را به قیمت ۲۰ میلیون تومان خریداری کردیم.
در بخش دیگری از این نشست، امیرخانی درباره بودجه خرید منابع و نسخ خطی برای کتابخانه ملی گفت: در حال حاضر، بحث بر سر این است که بودجهای چند برابر بودجه امسال، برای سال جاری در نظر گرفته شود در حال حاضر نمیتوانم رقم دقیق بگویم ولی سعی داریم بودجه سال آیندهمان از بودجه فعلی بیشتر باشد. تا امروز حدود ۳۰۰ میلیون تومان نسخه خطی خریداری شده که تا پایان سال این مبلغ قطعا بیشتر خواهد شد. امیدوارم بتوانیم برای سال آینده نسخههای گران قیمت و ارزشمند را خریداری کنیم. البته در چند ماه اخیر، دوستان کسی را ناامید برنگرداندهاند و برای خرید نسخههای بسیار گران هم رایزنی انجام شده است.
آئین بزرگذاشت حامیان نسخ خطی روز دوشنبه ۸ دی از ساعت ۱۵ تا ۱۸ در کتابخانه ملی برگزار خواهد شد.
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