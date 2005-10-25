صنعت بدون ارتباط با دانشگاه دچار فقر علمي مي شود // سرمايه گذاري در بخش آموزش عالي اساس توسعه پايدار در كشور است

به گزارش خبرنگار دانشگاهي "مهر"، دكتر سيد محمد حسيني در مراسم توديع و معارفه رييس دانشگاه وليعصر رفسنجان افزود: تدوين ضوابط تسهيل نقل و انتقال دانشجويان، ساماندهي شهريه ها و آزمون كنكور و برنامه ريزي براي جبران كسري بودجه دانشگاه ها در سال جاري در شمار اولين اقدامات اين وزارتخانه است.

وي با ابراز نارضايتي از وضعيت برخي از خوابگاه هاي دانشجويي تصريح كرد: خوشبختانه نگرش مثبت براي برطرف كردن اين قبيل مشكلات دانشجويي در هيات دولت وجود دارد. نمونه آن بازديد هفته گذشته رييس جهور از دانشگاه الزهرا (س) است كه پس از آن بلافاصله مبلغ يك ميليارد تومان براي تكميل ساخت خوابگاه ها اختصاص يافت.

دكتر حسيني بر ضرورت ارتباط هرچه بيشتر دستگاه هاي اجرايي و صنعت با دانشگاه ها تأكيد كرد و افزود: دانشگاه بدون همكاري با صنعت همواره با مشكلات مالي مواجه خواهد بود و صنعت بدون ارتباط با دانشگاه دچار فقر علمي مي شود همچنين فاصله گرفتن اين دو مجموعه از يكديگر به پيشرفت كشور لطمه خواهد زد.

معاون حقوقي و امور مجلس وزارت علوم تصريح كرد: براي تحقق اهداف سند چشم انداز در بخش توسعه علمي كشور به يك جهش و تحول اساسي نياز داريم. درغير اينصورت با روند فعلي نه تنها در بيست سال آينده بلكه در پنجاه سال آينده هم به اهداف بلند ترسيم شده نايل نمي شويم. بر اين اساس سرمايه گذاري در بخش آموزش عالي يك ضرورت اجتناب ناپذير و پايه توسعه پايدار و همه جانبه در كشور است.

وي همچنين از پيشنهاد وزارت علوم در پيوند خوردن بودجه هاي تحقيقاتي ساير دستگاه ها با وزارت علوم و دانشگاه ها به عنوان ايده اي تحول زا ياد كرد و افزود: اين موضوع آثار مثبت فراواني را به همراه دارد.