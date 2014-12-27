به گزارش خبرنگار مهر، حجت‌الاسلام سيدعليرضا عبادي پیش از ظهر شنبه در دومین یادواره سرداران و ۱۰۵ شهید تدارکات و پشتیبانی سپاه انصارالرضا(ع) خراسان جنوبي اظهاركرد: برگزاري يادواره‌هاي شهدا اسباب و زمینه‌ساز یاد شهدا است.

وی با بیان اینکه یاد شهدا و خدا سبب پیروزی ما در برابر استکبار جهانی می‌شود، گفت: متاسفانه ياد خدا، قيامت، جهاد و دفاع در جامعه كمرنگ شده است.

استاد اخلاق حوزه علميه بيرجند تصریح کرد: می توان با الگو قرار دادن خودمان از جهت اسلام، اخلاق، سياست و ديانت دنیا را در كوتاه‌ترين زمان تصرف كنيم.

وی افزود: دنیا بعد از شکسته شدن شرق و غرب به دنبال راه نجات است که در این رابطه هم اکنون بهترین آمادگی در دنیا برای پذیرش اسلام وجود دارد.

حجت‌الاسلام عبادی کشورهای غربی را بزرگترین دشمن کشورمان دانست و گفت: تنها رمز موفقت برای پیروزی، پیاده کردن اسلام در درون جامعه است که اگر این اتفاق بیفتد راه ترویج آن در جامعه باز می‌شود.

وی با انتقاد براینکه دشمنان به دنبال این هستند که چهره اسلام را خراب کنند، افزود: شهدا با رفع موانع تعیین تکلیف کرده‌اند که در این رابطه، پیروی از راه شهدای زمینه‌ساز موفقیت ما خواهد بود.

استاد اخلاق حوزه علميه بيرجند با اشاره به اینکه کمرنگ شدن یاد شهدا باعث طمع استکبار جهانی می‌شود، تصریح کرد: نباید یاد شهدا را به برگزاری چند تا یادواره خلاصه کنیم.

وی تصریح کرد: گاهی برخی از افراد در جامعه هنوز اندیشه آلوده و گرایش حکومت نوکری غرب را دارند که این مشکل باید از درون ما حل شود.

حجت الاسلام عبادی افزود: آمریکا بعد از جنگ جهانی در امور ۵۰ کشور جهان مداخله کرده که امروز در بدترین دوران مداخله‌گری خود قرار دارد.

وي درپایان یادآور شد: افراد بي‌مغز به دنبال امريكا و كنار آمدن با اسرائيل هستند که یاد شهدا و دانستن اینکه برای اسلام چه خون‌هایی داده شده قطعا از این امر جلوگیری خواهد کرد.