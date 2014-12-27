بومی گزینی اولویت ساماندهی نیروی انسانی آموزش و پرورش است

به گزارش خبرنگار مهر، محسن بیگلری امروز شنبه در مراسم تکریم و معارفه مدیرکل آموزش و پرورش کردستان که در مجتمع امام خمینی(ره) سنندج برگزار شد، گفت: متاسفانه در طول هشت سال گذشته تعداد زیادی از مدیران توانمند ما خانه نشین شدند که خوشبختانه از تعدادی از آنها در این دولت بار دیگر برای خدمت گذاری به مردم دعوت به عمل آمده است.

وی عنوان کرد: رهبر معظم انقلاب بزرگ ترین مدالی که به کردستان تقدیم کردند لقب فرهنگی بودن این استان است و لذا مدیرکل آموزش و پرورش چنین استانی رسالت و مسئولیت سنگینی برعهده دارد.

وی با بیان اینکه آموزش و پرورش جای سیاسی عمل کردن نیست، اظهارداشت: اگر در گذشته صرفا به کار آموزشی نیاز بود امروزه اقدامات تربیتی و پرورشی بیشتر مدنظر است.

رئیس مجمع نمایندگان مردم کردستان در مجلس شورای اسلامی ادامه داد: یکی از انتظارات ما از وزارت آموزش و پرورش این است که اعتبارات بیشتری به آموزش و پرورش کردستان اختصاص دهند.

بیگلری بیان کرد: آمار قبولی دانش آموزان کردستانی در کنکور سراسری به نسبت سایر استان های کشور رضایت بخش نیست و باید مشکلات آموزش و پرورش استان ریشه یابی و آسیب شناسی شود.

وی با اشاره به اینکه در کل کشور از نظر ساماندهی نیروی انسانی مشکلاتی وجود دارد، گفت: متاسفانه بکارگیری نیروها بر اساس نیاز و عدم نیاز انجام نشده است.

وی عنوان کرد: تعداد زیادی از معلمان شهرستان بانه اهل دهگلان هستند و بیشترین دغدغه و فکر این افراد هم انتقالی است و این خود آسیب جدی محسوب می شود.

رییس مجمع نمایندگان مردم کردستان در مجلس شورای اسلامی افزود: در ساماندهی نیروها بومی گزینی باید در اولویت قرار گیرد و در انتخاب مدیران مدارس هم از نیروهای مجرب و باتجربه استفاده شود.

بیگلری با اشاره به اینکه بیش از 90 درصد مدارس ما دوشیفته هستند، اظهارداشت: متاسفانه هم اکنون هم در تعدادی از مدارس شهرهای استان کلاس های 40 نفری تشکیل می شود که این امر نشان از مظلوم واقع شدن کردستان در راستای عمل به سند تحول بنیادین آموزش و پرورش است.