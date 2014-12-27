محمد جواد متقیان‌نژاد در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: هفته پایانی لیگ دسته اول تیراندازی باشگاه‌های کشور صبح شنبه با ناکامی نماینده قم در راه صعود به لیگ بر‌تر به پایان رسید.

وی افزود: پرونده مسابقات لیگ دسته اول تیراندازی کشور امروز با صعود تیم‌های تهرانی بعثت و پردیسان به لیگ بر‌تر بسته شد و نماینده قم نتوانست لیگ برتری شود گرچه تلاش این تیم در این فصل شایان تقدیر بود.

دبیر هیئت تیراندازی استان قم گفت: در آخرین هفته این مسابقات تیم‌های تیراندازی پردیسان تهران و هیئت تیراندازی قم به مصاف هم رفتند که تیم تهرانی با پیروزی در هر ۲ بخش تپانچه و تفنگ بادی موفق به صعود به لیگ بر‌تر شد.

متقیان‌نژاد بیان داشت: در این مسابقه حساس که پیروزی هر یک از دو تیم به معنای صعود آن تیم به لیگ بر‌تر بود، تیم هیئت تیراندازی قم در بخش تفنگ بادی توسط نرجس کولیوند ۳۸۴، فاطمه حسین‌زاده ۳۷۶ و فهیمه زند ۳۴۹ امتیاز کسب کرد.

وی عنوان کرد: تیم پردیسان تهران نیز با مریم شفیع‌پور ۳۸۹، غزل غلامی ۳۸۴ و زهرا بزرگی ۳۸۱ امتیاز به دست آورد و در این بخش برابر قم به پیروزی رسید.

دبیر هیئت تیراندازی استان قم تصریح کرد: در قسمت تپانچه بادی، تیم هیئت تیراندازی قم با سارا واعظی ۳۶۰، ریحانه حیدری ۳۵۷ و ندا بلوچی ۳۳۴ امتیاز به دست آورد و در مقابل تیم پردیسان با شیدا دبیر ۳۶۹، نسیم سعیدی ۳۳۷ و معصومه جعفری ۳۵۶ امتیز به دست آورد و در این قسمت نیز نماینده قم بازی را واگذار کرد.

متقیان‌نژاد خاطرنشان کرد: بدین ترتیب تیم هیئت تیراندازی قم با کسب عنوان سوم در مسابقات امسال به کار خود پایان داد در حالی که این تیم پس از ۳ سال بار دیگر در لیگ دسته اول کشور شرکت کرده بود.