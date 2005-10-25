نرخ بيكاري 8/13 درصد نيست

به گزارش خبرنگار اقتصادي خبرگزاري"مهر"، مركز آمار ايران در اين توضيحات با اشاره به گزارش بانك جهاني در خصوص " اين كه نرخ بيكاري در ايران در سال 2010 به حدود 23 درصد خواهد رسيد، آورده است: در ايران همواره اين مركز مسئوليت تهيه و ارايه آمار مورد نياز برنامه هاي توسعه اقتصادي - اجتماعي در زمينه شاخص هاي نيروي كار را به عهده داشته است.

در توضيحات مركز آمار تصريح شده است: درحال حاضر شاخص هاي نيروي كار از جمله نرخ بيكاري به صورت فصلي از طريق اجراي طرح آمارگيري نيروي كار به دست مي آيد.

براساس نتايج مذكور، در فصل بهار 1384 نرخ بيكاري 9/11 درصد بوده است كه با كاهش يك درصدي در فصل تابستان به 9/10 درصد رسيده است.

مركز آمار ايران آمار ارايه شده از سوي بانك جهاني مبني بر نرخ فعلي بيكاري 8/13 درصدي را نادرست و بدون ذكر منع عنوان كرده است.