گلستان رتبه یازدهم کشور در نسبت تعداد اولیای بیسواد را دارد

به گزارش خبرنگار مهر، عبدالحکیم فیروزی در نشست خبری با خبرگزاری های استان گلستان که ظهر شنبه برگزار شد، افزود: برای ریشه کنی بی سوادی 2 طرح را در کنار برنامه های ملی داریم که یکی از آن ها آموزش اولیای بیسواد است.

وی ادامه داد: در دوره ابتدایی 13 هزار و 901 نفر ولی بیسواد و در دوره متوسطه 13 هزار و 11 نفر ولی بیسواد و در مجموع حدود 27 هزار ولی بیسواد داریم که رقم بزرگی است.

آموزش 429هزار و 906 نفر از بدو تاسیس نهضت سوادآموزی در گلستان

فیروزی گفت: 429 هزار و 906 نفر در رده های مختلف سوادآموزی از بدو تاسیس نهضت سوادآموزی کشور در گلستان آموزش دیده اند.

وی توضیح داد: در گروه سنی 10 تا 49 سال 91 درصد باسوادی و 9 درصد بیسوادی در سطح استان گلستان داریم که در سال 1385 در همین گروه سنی حدود 81 درصد باسوادی و بیشتر از 18 درصد بیسوادی در استان گلستان داشتیم.

فیروزی خاطر نشان کرد: توانسته ایم در سال های اخیر با توجه به مشکلات زیاد در عرصه سواد آموزی به میزان قابل توجهی از بی سوادی را کاهش داده ایم.

وی با بیان اینکه هزار و 298 نفر در بخش سواد آموزی در بخش آموزش کمک می کنند، افزود: 13 نفر فوق لیسانس، 556 نفر لیسانس، 176 نفر فوق دیپلم، 550 نفر دیپلم و 2 نفر زیر دیپلم آموزش دهنده هایی بوده اند که با ما همکاری داشته اند.

فیروزی در خصوص دوره آموزشی سواد آموزی گفت: دوره آموزشی این دوره 400 ساعت است و گواهی نامه این دوره برابر با سوم ابتدایی است.

وی ادامه داد: دوره تحکیم دوره ایی است که سواد آموز را از بازگشت به بیسوادی نگه می دارد و به سواد آموز کمک می کند که از خواندن و نوشتن فاصله نگیرد.

معاون سوادآموزی اداره کل آموزش و پرورش استان گلستان گفت: در دوره انتقال که 600 ساعت آموزش داریم به فرد سواد آموز قبولی پایان دوره ششم ابتدایی را می دهیم.

فیروزی افزود: مجموع افرادی که در نیمه اول سال گذشته آموزش دیده اند هزار و 932 نفر در بخش سواد آموزی و هزار و 742 نفر در بخش تحکیم آموزش دیده اند.

وی گفت: در نیمه دوم سال گذشته 3 هزار و 46 نفر در بخش سواد آموزی، 253 نفر در بخش تحکیم و 2 هزار و 195 در بخش انتقال آموزش دیده اند.

وی با اشاره به نکات امام خمینی (ره) در خصوص اهداف تشکیل نهضت سواد آموزی گفت: اولین تاکید امام این بوده است که سواد آموزی باید توسط همه مردم پیگیری و عمل شود و آن هایی که با سواد هستند به بی سواد ها آموزش دهند.

فیروزی ادامه داد: بنیان گذارکبیر انقلاب اسلامی تاکید داشته اند که خود افراد بی سواد هم باید حداقل 2 ساعت در روز برای یادگیری وقت بگذارند.

وی گفت: یکی دیگر از نکاتی که امام تاکید داشتند این بود که آموزش و پرورش فارغ از مسایل و اتلاف وقت برنامه های عملیاتی برای ریشه کنی بیسوادی داشته باشند.

اعلام برنامه های هفته تشکیل نهضت سواد آموزی

وی با اشاره به برنامه های هفته تشکیل نهضت سواد آموزی به فرمان حضرت امام خمینی(ره) گفت: امروز روز سواد آموزی و رسانه های جمعی است و رسانه های ملی می توانند نقش زیادی در این زمینه داشته باشند.

فیروزی در خصوص روز دوم برنامه ها ادامه داد: این روز به نام روز سواد آموزی و تجدید میثاق با آرمان های حضرت امام و مقام معظم رهبری نام گذاری شده است.

وی ادامه داد: سواد آموزی، اقتصاد و فرهنگ در پرتو عزم ملی و مدیریت جهادی و سواد آموزی، بصیرت و میثاق با ولایت رهبری عنوان های روزهای دوشنبه و سه شنبه است.

معاون سوادآموزی اداره کل آموزش و پرورش استان گلستان با بیان اینکه روز چهارشنبه به نام سواد آموزی و مشارکت های بین بخشی نام گذاری شده گفت: سواد آموزی با 24 سازمان قرارداد همکاری دارد تا با کمک این سازمان ها تلاش شود تا سواد آموزی در کشور هرچه سریع تر پیش برود.

وی ادامه داد: سواد آموزی و شهدای عرصه سواد آموزی و سواد آموزی در سایه فرهنگ نماز و انتظار نام گذاری روزهای پنجشنبه و جمعه این هفته است.