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۶ دی ۱۳۹۳، ۱۴:۳۶

باران‌چشمه مطرح کرد؛

بازیکنان مشمول نمی‌توانند در تیم ملی بازی کنند/ کی‌روش منطقی عمل کند

بازیکنان مشمول نمی‌توانند در تیم ملی بازی کنند/ کی‌روش منطقی عمل کند

رئیس سازمان تربیت بدنی ستاد کل نیروهای مسلح اعلام کرد بازیکنانی که مشمول هستند و باید به خدمت مقدس سربازی اعزام شوند، نمی‌‌توانند در تیم ملی بازی کنند.

به گزارش خبرنگار مهر، مهرعلی باران چشمه در حاشیه جلسه ظهر امروز مجمع عمومی فدراسیون فوتبال، ضمن بیان مطلب فوق اظهار کرد: کسانی که مشمول هستند، نمی‌توانند در تیم ملی بازی کنند.

وی در خصوص ملی پوشان سرباز نیز خاطرنشان کرد: در این مورد سردار کمالی باید صحبت کند و قرار است که او سخنگو باشد.

رئیس سازمان تربیت بدنی ستاد کل نیروهای مسلح در ادامه افزود: همه به دنبال این هستیم تا به تیم ملی کشورمان کمک کنیم و بازیکنان فوتبال نیز از این قاعده مستثنی نیستند، اما نکته اصلی این است که وقتی بازیکنی به سن مشمولیت می‌رسد، باید تکلیفش مشخص شود و ورزشکارانی که تکلیف نظام وظیفه‌شان مشخص نشده است، نمی‌توانند در تیم ملی بازی کنند.

باران‌چشمه در خصوص وضعیت مهرداد پولادی نیز تاکید کرد: پولادی تا زمانی که به ایران بازنگردد و وضعیت سربازی‌اش را مشخص نکند، حق بازی در تیم ملی را ندارد.

وی در پاسخ به این سوال که آیا در این خصوص کارلوس کی‌روش را توجیه کرده‌اید، یا خیر؟، تصریح کرد: وظیفه توجیه کی‌روش به گردن فدراسیون است نه ما، اما کارلوس کی‌روش نمی‌تواند غیرمنطقی عمل کند و ما موظف هستیم که طبق قانون کشور عمل کنیم.

رئیس سازمان تربیت بدنی ستاد کل نیروهای مسلح در پایان گفت: امیدوار هستم هر چه زودتر وضعیت بازیکنان مشمول مشخص شود و آنها به قانون احترام بگذارند تا بتوانند در تیم ملی بازی کنند.

کد مطلب 2450066

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