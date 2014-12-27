به گزارش خبرنگار مهر، حجتالاسلام والمسلمین سیدمصطفی طباطبایینژاد پیش از ظهر شنبه در گردهمایی روحانیون مستقر استان قم که در اداره کل تبلیغات اسلامی استان برگزار شد، اظهار کرد: شعار دولت این است که هم باید از منابع ملی و طبیعی حفاظت شود، هم توسعه یابد و هم به بهرهوری برسد.
وی اضافه کرد: از زمانی که مهندس جلالی به ریاست سازمان جنگلها منصوب شد، بحث مشارکت مردم را در زمینه حفظ، توسعه و بهرهوری منابع ملی و طبیعی را مطرح کرد.
مسئول حوزه نمایندگی ولی فقیه در سازمان جنگلها، مراتع و آبخیزداری کشور تاکید کرد: در تلاش هستیم به گونهای برنامهریزی شود که مردم در منابع ملی شریک شوند تا بهره وری مناسبی از این اراضی داشته باشیم.
حجتالاسلام طباطبایینژاد اظهار کرد: اگر این اراضی را ساماندهی نکنیم، هیچ چیزی به مستمندان نخواهد رسید و اراضی در بین ثروتمندان دست به دست میشود. اینجاست که پدیده زمینخواری ایجاد میشود.
لزوم فرهنگسازی حفاظت از منابع طبیعی
وی ادامه داد: مستضعفان زمینخوار نیستند، بلکه آنهایی که قدرت و ثروت دارند زمینها را تبدیل میکنند و به قیمتهای گران میفروشند.
مسئول حوزه نمایندگی ولی فقیه در سازمان جنگلها، مراتع و آبخیزداری کشور از روحانیون مستقر استان خواست در بیان اهمیت حفظ و حراست از منابع طبیعی اهتمام جدی داشته باشند.
وی با بیان اینکه منابع طبیعی موجود زنده است، تاکید کرد: در گذشته وقتی اراضی ملی از دست زمینخواران خلع ید میشد، درختان این اراضی قطع میشد ولی با توجه به فرمایشات مقام معظم رهبری در اسفندماه که تاکید داشتند کسی نباید درختان را قطع کند، بخشنامهای به ادارات مرتبط در سراسر کشور ارسال شده تا از قطع درختان در این اراضی جلوگیری کنند.
طباطبایینژاد، کم آبی را یکی از مشکلات جدی کشور دانست و تاکید کرد: منابع طبیعی اعلام میکند اراضی ملی را در اختیار هر کسی که آب داشته باشد قرار میدهد تا برای بهرهوری بیشتر اقدام کند که این طرح نیاز به فرهنگ سازی بیشتری دارد.
وی از روحانیون مستقر خواست با بهرهمندی از آیات قرآن کریم و روایات اهل بیت(ع) درباره ترویج درختکاری فرهنگ سازی کنند.
وی از مسکن، اشتغال و محل تفریح به عنوان سه نیاز مهم مردم یاد کرد که اگر دولت به این موارد توجه نداشته باشد مشکلات زیادی به وجود میآید.
وی ادامه داد: اگر مسکن نباشد مردم برای ساخت خانهها به سمت اراضی ملی میروند و اگر اشتغال نباشد برخیها سراغ قطع و فروش درختان میروند.
مسئول حوزه نمایندگی ولی فقیه در سازمان جنگلها، مراتع و آبخیزداری کشور با اشاره به گسترده بودن تغییر کاربری زمینهای زراعی به مسکونی و تجاری در قم، از این رویه انتقاد کرد.
اقتدار نظام و شیعه مرهون ولایت فقیه
طباطبایینژاد در بخش دیگری از سخنان خود عزت و اقتدار جمهوری اسلامی و تشیع در جهان را مرهون ولایت فقیه دانست و افزود: هر چه در بحث ولایت فقیه کار کنیم باز هم کم است.
وی دارابودن منابع زیرزمینی و روزمینی، موقعیت جغرافیایی مناسب، داشتن جمعیت جوان و نیروی انسانی فراوان، رسیدن به دستاوردهای مهم علمی و تکنولوژیکی و... را از ظرفیتهای مهم نظام دانست و تاکید کرد: در گذشته وقتی آمریکا سرفه میکرد، حکومت عوض میشد اما اکنون ۵ ابرقدرت جهان نمیتوانند به جمهوری اسلامی فشار بیاورند.
وی گفت: دشمنان تمام تلاش خود را به کار بردند که با ایجاد و حمایت گروههای تکفیری، حکومت سوریه و عراق را از بین ببرند ولی امروز همین گروههای افراطی بلای جان کشورهای غربی شدهاند.
مسئول حوزه نمایندگی ولی فقیه در سازمان جنگلها، مراتع و آبخیزداری کشور در پایان از تلاش روحانیون مستقر در ترویج فرهنگ حراست از منابع طبیعی و فرهنگ درختکاری در روستاها قدردانی کرد.
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