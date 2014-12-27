برای علم به اشتباه اعتبار خدایی قائل شدیم

به گزارش خبرنگار مهر، شانزدهمین نشست عمومی از سلسله نشست‌های پژوهشکده مطالعات فرهنگی با موضوع "مشكله علم و دين و علم ديني از كجا ناشي مي‌شود؟» با سخنرانی غلامحسین مقدم حیدری، رئیس پژوهشکده غرب شناسی و علم پژوهی پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی روز دوشنبه 8 دی ماه ساعت 16 در محل پژوهشکده مطالعات فرهنگی روایت برگزار خواهد شد.

دکتر غلامحسین مقدم حیدری در این نشست مباحثی به شرح زیر مطرح خواهد کرد:

دین از مؤلفه های اصلی فرهنگ سنتی ما و علم تجربی جدید از مؤلفه های اصلی فرهنگ عصر جدید است. از زمان ظهور علم جديد، مسأله «علم و دين» همواره مورد بحث و نقادي بوده است. در اين سخنرانی سعي مي‌شود به اجمال به ريشه‌يابي علل طرح اين مسأله پرداخته شود.

دکتر مقدم حیدری با اشاره به علم‌شناسي‌هاي غير پوزيتيويستي نشان می دهد كه عدم آگاهي ما از چيستي علم و مراحل تحول و تكون آن سبب شده كه در مرتبة اعتبار آن دچار اشتباه شويم و براي علم جديد اعتباري خدايي قائل شويم.

بدين‌گونه مسأله‌اي با عنوان «مشكل علم و دين» براي خود بوجود آورده‌ايم و سعي مي‌كنيم تا آن را حل كنيم. حال آنكه اگر با كمي دقت و ژرف‌انديشي به آن بنگريم خواهيم ديد كه علت طرح اين مسأله، تصور خام و ناكاويدة ما از علم است.