بیش از ۱۰ هزار پرونده در تعزیرات حکومتی سیستان و بلوچستان تشکیل شد

به گزارش خبرنگار مهر، سید مرتضی مدنی فدکی روز شنبه در جمعغ خبرنگاران بیان داشت: در ۹ ماهه ابتدای سال جاری تعداد ۱۰ هزار و ۸۱۸ فقره پرونده تخلف به شعب تعزیرات حکومتی سراسر استان وارد شده که پس از بررسی و رسیدگی لازم متخلفان به میزان ۲۱۴ میلیارد و ۳۱۹ میلیون ریال جزای نقدی در حق دولت محکوم شدند.

وی بیان داشت: با توجه به برنامه های سازمانی درخصوص ارتقای سطح کمی و کیفی گشت های مشترک اقدامات ویژه ای در راستای افزایش و اجرای منظم گشت ها با سایر مراجع مرتبط صورت گرفته است.

وی افزود: در همین راستا در آذرماه گذشته تعداد ۹ اکیپ به صورت فعال اقدام به ۱۲۵ مورد بازرسی از واحد های هدف کرده که منجر به تشکیل ۵۴ فقره پرونده شده است.

وی بیان داشت: در ماه جاری نیز با توجه به نیازهای جامعه و درخواست های شهروندان عمده نظارت و بازرسی ها بر مراکز عرضه نان، گاز و بوفه های مراکز خدماتی، درمانی و آموزشی متمرکز شده است.

مدنی فدکی اضافه کرد: رویکرد این سازمان بر محور های حمایت از تولیدات داخلی، بهبود فضای کسب و کار و بازدارندگی از تخلف و سوء استفاده مخلان اقتصادی استوار است و لذا تمام تلاش های این مجموعه برای ثبات اقتصادی و امنیت روانی مصرف کنندگان معطوف شده است.