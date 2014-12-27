۱۷ آموزشگاه لرستان تحت پوشش طرح حمایتی مدارس غیردولتی قرار گرفتند

به گزارش خبرگزاری مهر، گودرز کریمی فر در دیدار کارشناسان حوزه وزارت گفت: تمام تلاش اداره کل آموزش و پرورش استان لرستان این است که با عزم ملی و مدیریت جهادی طرح بسته حمایتی مدارس غیردولتی را به بهترین نحو اجرایی کند.

وی افزود: در اجرای این طرح همزمان دو مقوله کمیت و کیفیت مورد توجه قرار می گیرد.

مدیر کل آموزش و پرورش استان لرستان افزود: آموزش و پرورش نیاز به توسعه مشارکت دستگاهها و جذب ظرفیت های غیردولتی دارد و بایستی با این نگاه به دنبال بالا بردن کیفیت کارها و سبک سازی کار آموزش و پرورش دولتی اقدام کرد.

کریمی فر خاطرنشان کرد: ۱۶ آموزشگاه ابتدایی و یک آموزشگاه متوسطه تحت پوشش بسته حمایتی در لرستان قرار گرفته است که با نظارت کمی و کیفی و مستمر می توان به ارتقاء کیفیت آموزشی دست یافت.

وی با بیان اینکه رویکرد خوبی در استان به وجود آمده و رضایت نسبی در خصوص اجرای طرح وجود دارد افزود: باید مشکلات و نقاط ضعف به دقت احصاء شود تا در تعمیم این طرح در جامعه آماری بالاتر با مشکل مواجه نشویم.

مدیرکل آموزش و پرورش لرستان در پایان گفت: مرحله اول اعتبارات این مدارس پرداخت و از نیروهای دانشگاهی با مدارج بالا در اجرای طرح استفاده شده است.

رئیس مدارس و مراکز غیردولتی وزارت آموزش و پرورش نیز در این دیدار گفت: دور دوم بازدیدهای دوره ای از طرح بسته حمایتی مدارس غیردولتی در استانهای مختلف شروع شده و توقع از مسئولین ذیربط در استانها این است که نگاهی جامع و کامل نسبت به طرح داشته و در اجرای این طرح نهایت تلاش و کوشش خود را انجام دهند.

ورمزیاری خاطرنشان کرد: خوشبختانه استان لرستان توانسته است با قوت این طرح را اجرا و عملکرد مطلوبی در این رابطه داشته باشد.

مشاور اجرایی مدارس غیردولتی وزارت آموزش و پرورش نیز گفت: طرح بسته حمایتی می تواند منجر به بهبود کیفیت آموزشی در مدارس غیردولتی شود.

رباط افزود: استان لرستان یکی از استان هایی است که عملکرد خوبی در اجرای بسته حمایتی داشته و بایستی از تجارب و اندیشه های خوب این استان به منظور اجرای بهتر طرح در سایر استان ها استفاده کرد.