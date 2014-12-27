پیوست فرهنگی در پروژه های شهری همدان دیده شود

به گزارش خبرنگار مهر، علي رضايي ظهر شنبه در جمع خبرنگاران به بیان سیاست های کلی كميسيون فرهنگي اجتماعي شوراي اسلامي شهر همدان در سال ۹۴ پرداخت و افزود: با توجه به نقش موثر مشارکت مردم در انجام امور، توسعه و تقویت مشارکت شهروندان در عرصه های فرهنگی به ویژه فعالیت های فرهنگی و انقلابی از سیاستهای کمیسیون است.

رضایی ارتقای وحدت و همدلی و سرمایه اجتماعی و تقویت و ارتقا روحیه عزت را مورد تاکید قرار داد و گفت: امیدواری، نشاط و شادابی فردی و اجتماعی شهروندان، ترویج و اعتلا فرهنگ ایثار و شهادت و جاری ساختن روح دیانت و اخلاق اسلامی در فضای شهری نیز برنامه ریزی شده است.

وی به تقویت هویت محلی، شهری و ملی و تقویت و توسعه فرهنگ امر به معروف و نهی از منکر اشاره کرد و تاکید کرد: ارتقا اخلاق سازمانی کارکنان شهرداری و ارائه خدمات فرهنگی به خانواده آنها، تقویت محوریت مساجد در مدیریت فرهنگی محلات و توسعه زیرساختهای مساجد و نیز تلاش برای شناسایی و پیشگیری و کاهش ناهنجاریهای اجتماعی و تقویت نهاد خانواده و خانواده محوری نیز در برنامه است.

رئيس كميسيون فرهنگي اجتماعي شوراي اسلامي شهر همدان توجه ویژه به رفع نیازهای فرهنگی و اجتماعی بانوان، جوانان، ایثارگران و معلولین را ضروری برشمرد و ادامه داد: ارتقا سلامت فردی و اجتماعی درابعاد جسمانی، روانی، روحی و معنوی و نهادینه سازی حقوق شهروندی و تکالیف شهروندان مبتنی بر آموزه های قرآن و عترت نیز مورد تاکید است.

رضایی تقویت گفتمان عدالت خواهی و مطالبه گری، هماهنگی و هم افزایی سازمانها، نهادها و سمنهای فرهنگی، اجتماعی برای افزایش بهره وری، توسعه و تکمیل فرهنگسراها در مناطق و محلات، تقویت و گسترش ورزش محلات و تقویت و ترویج سبک زندگی اسلامی ایرانی را از دیگر سیاستهای کلی کمیسیون فرهنگی و اجتماعی شورای اسلامی شهر همدان برشمرد.