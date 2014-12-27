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۶ دی ۱۳۹۳، ۱۵:۴۴

با حضور آیت الله علم الهدی؛

نمایشگاه دستاوردهای پژوهشی حوزه علمیه خراسان افتتاح می شود

نمایشگاه دستاوردهای پژوهشی حوزه علمیه خراسان افتتاح می شود

سومین نمایشگاه دستاوردهای علمی و پژوهشی حوزه علمیه خراسان در مشهد مقدس برگزار می شود.

به گزارش خبرگزاری مهر، سومین نمایشگاه مستقل دستاوردهای علمی و پژوهشی حوزه علمیه خراسان از فردا 7 دی ماه به در محل بنیاد پژوهش های اسلامی آستان قدس رضوی با حضور آیت الله علم الهدی، امام جمعه مشهد آغاز و تا 5 روز ادامه خواهد داشت.

در این نمایشگاه تعدادی از مدارس علمیه و موسسه ها و مراکز حوزوی استان های خراسان در قالب 37 غرفه حضور دارند که با هدف معرفی و تجلیل از فعالیت های علمی و پژوهشی محققان حوزوی و نیز تشویق و ترغیب طلاب جوان برای ورود به عرصه پژوهش برگزار می شود.

این نمایشگاه از 7 تا یازدهم دی ماه 93 از ساعت 9 تا 17 در بنیاد پژوهش های اسلامی آستان قدس رضوی واقع در دوربرگردان طبرسی حرم مطهر دایر می باشد.

کد مطلب 2450094

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