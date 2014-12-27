حوزه مدیریت کلان ورزش کشور نیازمند ایجاد تحول است

به گزارش خبرگزاری مهر، محمدعلی پورمختار در آیین اختتامیه سمینار علمی تخصصی تکواندو که به همت هیئت تکواندو استان همدان و با همکاری تربیت بدنی دانشگاه آزاد اسلامی همدان به میزبانی این دانشگاه برگزار شد، گفت: ظرفیت های آموزشی در وجود آدمی به گونه ای است که انسان هیچ گاه به مرزهای ایستایی و رکود نمی رسد و اگر کسی احساس کند که نیاز به آموزش ندارد، آن مرحله سقوطش خواهد بود.

نماینده مردم بهار و کبودراهنگ در مجلس شورای اسلامی افزود: در حوزه ورزش، مربیان نیز همچون ورزشکاران نیاز به آموزش صحیح دارند تا با افزایش توانمندیهای علمی و عملی، به آموزش اصولی شاگردان خود بپردازند.

رئیس کمیسیون اصل 90 مجلس شورای اسلامی عنوان کرد: مجلس نگاه و توجه ویژه ای به موضوع ورزش و حضور جوانان در این عرصه دارد و این نگاه ویژه نیازمند تحول در حوزه مدیریت کلان ورزش و نیز سیاست گذاری های ورزشی است.

وی با مهم خواندن ضرورت برگزاری سمینارهای علمی و تخصصی در حوزه ورزش افزود: علم لازمه و زیربنای هرنوع حرکت و ایجاد توانمندی های تخصصی و ظهور و بروز آن است و دانشگاه آزاد اسلامی در کنار برگزاری این دوره های مفید، به نظرسنجی پیرامون کارآمدی آن و ارتقاء هرچه بیشتر سطح کاربردی این سمینارها توجه ویژه کند.

رئیس دانشگاه آزاد اسلامی همدان نیز در این مراسم گفت: وظیفه ذاتی دانشگاهیان آموزش و به روز رسانی روشهای آموزشی است و از این رو دانشگاه مسلح به جدیدترین نکات علمی در حوزه های ورزشی است.

سعیدجامه بزرگی افزود: از آنجا که دانشگاه آزاد اسلامی همدان دانشجویان رشته تربیت بدنی را تا سطح دکتری پرورش می دهد و اساتید این دانشگاه مجهز به علم روز جهان هستند، ارتباط دوسویه میان مربیان و اساتید مجرب هیئت ها و کمیته های ورزشی با اساتید دانشگاه موجب روزآمد سازی اطلاعات و دانش مربیان و ارتقاء سطح ورزش کشور می شود.

رئیس هیئت تکواندو استان همدان نیز گفت: هیئت تکواندو استان همدان در فصل جدید در حوزه علمی، به لحاظ ارتقا درجه علمی و عملی مربیان و ورزشکاران، ارتباط ویژه ای با حوزه های علمی نظیر دانشگاه آزاد اسلامی همدان داشته تا مربیان استان در هیچ زمینه ای ضعف نداشته باشند.

احسان قنبری افزود: در حوزه عملی نیز تا پایان سال جاری دو کارگاه تخصصی با حضور اساتید کشوری فدراسیون تکواندو در زمینه "مبارزه و کیوروگی" و نیز "پونسه" خواهیم داشت.

عضو هیئت علمی دانشگاه آزاد اسلامی همدان نیز گفت: در دنیای امروز ورزش قهرمان تصادفی نداریم و ترکیب متدهای ورزشی با اصول علمی برترین های دنیا در حوزه ورزش را از سایر ورزشکاران متمایز می سازد.

مسعود معینی گفت: امروزه قهرمانانی که بر سکوی المپیک، جهانی و یا قاره ای می ایستند پشتوانه های علمی و عملی دارند و تیمهایی که دارای پشتوانه و زمینه علمی هستند نزدیک به 90درصد سکوهای جهانی را فتح می کنند،

وی عنوان کرد: ضرورت نزدیکی پژوهش و علوم ورزشی در بخش عملکردهای ورزشی به شکل تجربی، غیر قابل انکار است.

دبیر علمی سمینار علمی و تخصصی در سمینار علمی تخصصی تکواندو افزود: استفاده از اطلاعات علمی در موفقیت مربیان و ورزشکاران تاثیر بسزایی دارد و برآوردها نشان می دهد در دو دهه آینده تنها مربیانی که از نظر علمی روزآمد هستند موفق خواهند بود.

معینی بیان داشت: انجمن علمی تربیت بدنی در دانشگاه آزاد اسلامی همدان فعال است و تاکنون چندین سمینار خوب و همایش بین المللی را برگزار کرده و آمادگی همکاری با هیئت و نهادهای ورزشی را در راستای گسترش ورزش علمی دارد.