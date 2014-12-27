فرودگاه پارس آباد فعالیت خود را از سر می گیرد

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام حبیب برومند بعد از ظهر شنبه در بازدید از روند اجرایی عملیات بهسازی فرودگاه پارس آباد تصریح کرد: طرح بهسازی فرودگاه پارس آباد توسط دو متولی شرکت فرودگاه های کشور و استانداری اردبیل آغاز شده است.

وی افزود: تعریض باند از ۳۰ متر به ۴۵ متر بر عهده شرکت فرودگاه های کشور بوده و تامین دو شولدر آسفالت شده در تعهد استانداری است.

نماینده مردم پارس آباد دلیل بهسازی و تعریض باند را توسعه پروازهای این فرودگاه عنوان کرد و افزود: با پیشرفت مطلوب روند بهسازی امید می رود تا پایان امسال فعالیت فرودگاه از سر گرفته شود.

به گفته برومند فرودگاه پارس آباد جهت توسعه حمل و نقل هوایی این شهرستان اهمیت ویژه داشته و می تواند روند حمل و نقل فعلی را رونق بخشد.

وی با اشاره به قرار گیری بخش هایی از شهرستان پارس آباد در محدوده منطقه آزاد ارس، ادامه داد: فرودگاه پارس آباد امتیازی برای این شهرستان بوده و حتی می تواند در تبادلات کالایی منطقه آزاد نیز نقش داشته باشد.

نماینده مردم بیله سوار و پارس آباد بازگشایی فرودگاه را یکی از دغدغه های شهروندان این دو شهرستان عنوان کرد و گفت: انتظار می رود توسعه فرودگاه جهت انجام پروازهای بین المللی نیز مورد توجه مسئولان قرار گیرد.