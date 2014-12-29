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۸ دی ۱۳۹۳، ۸:۲۱

در گفتگو با مهر عنوان شد:

‌آخرین وضعیت جدایی مهاجم استقلال و حضور دروازه‌بان جدید

‌آخرین وضعیت جدایی مهاجم استقلال و حضور دروازه‌بان جدید

سرپرست تیم فوتبال استقلال با بیان اینکه از صحبت‌های صورت گرفت مبنی بر جدایی قاضی از استقلال بی‌خبر است، گفت: او در تمرین عصر یکشنبه حضور داشت و بنده از این موضوع بی‌اطلاع هستم.

میرشاد ماجدی در گفتگو با خبرنگار مهر، در خصوص جدایی محمد قاضی از تیم فوتبال استقلال گفت: از اینکه به قاضی گفته شده است طلبت را ببخش و تیم جدیدت را معرفی کن بی اطلاعم و نمی‌دانم چه کسانی این صحبت ها را مطرح کرده اند.

وی مطرح کرد: اگر قرار بود قاضی از جمع ما جدا شود من هم از این موضوع مطلع بودم و باید اعلام می کردم اما هیچ صحبتی با من نشده است. اگر قرار بود از استقلال جدا شود با این تیم تمرین نمی کرد.

سرپرست تیم فوتبال استقلال در ادامه خاطرنشان کرد: باید با مدیران باشگاه در این خصوص صحبت کنم و ببینم آیا صحت دارد یا خیر.

وی در خصوص آخرین وضعیت وحید طالب لو نیز گفت: در تلاش هستیم تا هر چه زودتر وحید را به جمع خودمان اضافه کنیم و تنها منتظر رضایتنامه او از باشگاه راه آهن هستیم.

ماجدی در پایان خاطرنشان کرد: در طول این چند روز بازیکنان تمرینات خوبی را انجام داده ایم و امیدواریم آنها بتوانند تا شروع نیم فصل به آمادگی که مد نظر کادر فنی است بازیکنان برسند.

کد مطلب 2450104

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