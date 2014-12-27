۲۴ میلیون مدرک مطالعاتی در اختیار پژوهشگران آستان قدس رضوی قرار دارد

به گزارش خبرگزاری مهر، محمد هادی زاهدی اظهار داشت: کتابخانه مرکزی آستان قدس رضوی، یکی از مهم‌ترین گنجینه‌های فرهنگ مکتوب در ایران و جهان اسلام است.

رئیس سازمان کتابخانه‌ها و اسناد آستان قدس رضوی بیان کرد: بر اساس تاریخچه تشکیل کتابخانه مرکزی یعنی سال ۳۲۷ قمری که قدیمی‌ترین جزوه قرآن خطی توسط کشواد بن املاس (حکمران اصفهان) به حرم مطهر رضوی وقف شده تا زمان حال، منابع بسیاری برای کتابخانه مرکزی آستان قدس رضوی بصورت خریداری، اهدایی و وقف تهیه و فراهم آوری شده است.

وی گفت: طبق سند چشم انداز آستان قدس رضوی، این سازمان باید غنی‌ترین، فعال ترین و پویاترین مرکز کتابخانه‌ای در جهان اسلام باشد.

زاهدی ادامه داد: بدین منظور، ارزیابی مداوم عملکرد، ساختارها، فرایندها، خدمات و همچنین استفاده از تکنولوژی های روز برای مدیریت بهتر منابع امری ضروری است و در همین راستا تولیت آستان قدس رضوی تأکید دارند که کتابخانه آستان قدس رضوی باید یک کتابخانه کامل و جامع و نیز مرکز تمام علوم و دانش‌ها و در برگیرنده همه سلایق سیاسی و اقتصادی، همه تفسیرها و تحلیل‌ها و همه نگاه‌ها و دیدگاه ها باشد.

رئیس سازمان کتابخانه‌ها و اسناد آستان قدس رضوی افزود: از سیاست کلی مجموعه سازی در سازمان در چند سال اخیر، تقویت و ارتقای جایگاه کتابخانه مرکزی آستان قدس رضوی با افزایش عناوین منابع به زبان های مختلف در قالب های گوناگون بوده است.

وی تصریح کرد: همین امر، سبب شتاب در روند توسعه کتابخانه و اقبال روزافزون پژوهشگران و کتاب‌خوانان به این مرکز شده است و بر همین اساس ارائه خدمات و اطلاع رسانی منابع به اعضای کتابخانه و محققان از طریق نرم افزار کتابخانه در قالب پایگاههای اطلاعاتی مختلف در حال انجام است.

زاهدی ادامه داد: ضروری است اطلاعات انواع منابع به طور مداوم روزآمد شود که نرم افزار کتابخانه هم اکنون با تعداد ۱۹ پایگاه اطلاعاتی و دارا بودن نزدیک به ۹۵۰ هزار عنوان منبع اطلاعاتی در قالب ۲۴ میلیون مدرک، برای محققان و پژوهشگران ارائه خدمت می کند.