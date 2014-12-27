هدر رفت انرژی الکتریکی در مازندران به ۱۲ درصد کاهش یافت

به گزارش خبرنگار مهر، منوچهر جعفری بعد از ظهر شنبه در حاشیه امضا میثاق نامه این شرکت در راستای طرح ملی کاهش تلفات گفت: به منظور اجرای طرح ملی مهندسی و کاهش تلفات انرژی الکتریکی، معاونان و مدیران شرکت توزیع برق استان مازندران میثاق نامه کاهش تلفات را امضاء کردند.

وی افزود: با توجه به هدر رفتن انرژی و منابع کشور و اثرات سوء آن، معاونین و مدیران شرکت توزیع برق مازندران در یک نشست صمیمی با یکدیگر میثاق نامه کاهش تلفات امضاء و برای اجرای این موضوع مهم ملی بایکدیگر هم پیمان شدند تا با برنامه ریزی های خوبی که صورت گرفته با روحیه بسیجی و کوشش و تلاش در این راستا حرکت کنند.

وی خاطرنشان کرد : براساس میثاق نامه مجموعه شرکت متعهد شدند با استعانت از خداوند متعال و با بکارگیری تمام همت و توان مجموعه شرکت میزان هدر رفت انرژی الکتریکی در شبکه های توزیع تحت پوشش خدمت رسانی را در طول یک سال از ۴/۱۸ درصد به ۱۲ درصد کاهش دهند و این حرکت هم راستا با طرح کاهش ملی تلفات انرژی الکتریکی تا دستیابی به حد بهینه تلفات در افق ۱۴۰۴ هجری شمسی ادامه یابد.

جعفری یاداور شد: با توجه به اینکه در صد زیادی از تلفات شبکه برق غیر فنی است این حرکت جهادی، تلفات را به میزان قابل توجهی کاهش خواهد داد.

وی کاهش تلفات انرژی الکتریکی را یک طرح ملی عنوان و اعلام داشت همچون که پیشرفت یک دغدغه است کاهش تلفات را هم باید یک دغدغه و تکلیف ملی و دینی دانست و تلاش های گسترده ای انجام داد تا با برنامه ریزی کوتاه مدت، میان مدت و بلند مدت نتایج قابل قبولی به دست آورد.

مدیر عامل شرکت توزیع برق مازندران یکی از راه حل های اساسی در کاهش تلفات را تغییر رفتار و طراحی دقیق بیان کرد و ادامه داد : تغییر رفتار با آموزش های پایدار امکان پذیر است و در طراحی ها نیز باید دقت کرد تا تلفات را کاهش داد.

در این نشست که معاونین ستاد و مدیران امورهای توزیع حضور داشتند گزارشی از تلفات و نحوه محاسبه ان در شرکت توزیع، شفاف سازی تلفات و اهداف امورهای توزیع در این خصوص، مقایسه تلفات در پنج سال گذشته، تلفات امورهای توزیع در سال ۹۲، طبقه بندی تلفات هر امور دقیقا" مورد بحث و بررسی قرار گرفت ومقرر شد مدیران شهرستان ها با همکاری و هماهنگی ستاد شرکت برنامه ریزی دقیقی برای کاهش تلفات تا سقف ۱۲ درصد داشته باشند.