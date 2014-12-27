۳ هزار پرونده از خراسان رضوی به دیوان عدالت اداری ارسال شد

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام موسی قربانی ظهر شنبه در نشست خبری که در محل دادگستری کل استان خراسان رضوی برگزار شد، گفت: تا پایان آذر ماه امسال، ۸۳ هزار پرونده در شعب دیوان عالی کشور وجود داشته است که ۲۲ هزار پرونده مربوط به پرونده های تجدید نظر است.

معاون قضایی در امور شعب دیوان عدالت اداری کشور افزود: این آمار در چند ماه اخیر رشد منفی پیدا کرده و هر ماه ۲ هزار پرونده از این مجموع کاسته شده که این به دلیلی همکاری، تلاش و برنامه ریزی در ماه های اخیر پروندهای مختومه، بیشتر از وارده بوده است.

وی ادامه داد: در هر ماه تقریبا ۹ تا ۱۰ هزار پرونده به دیوان وارد می شود و در آذر ماه نیز ۹ هزار و ۳۰۰ پرونده وارده داشته ایم که البته این آمار مربوط به کل کشور است.

حجت الاسلام قربانی با اشاره به پرونده های استان خراسان رضوی در دیوان عالی کشور اظهار کرد: در استان خراسان رضوی نیز در سال ۹۲، ۳ هزار و ۷۶۸ پرونده به دیوان وارد شده که در همین سال ۳ هزار و ۵۶۳ پرونده مختومه شده اعلام شده است.

معاون قضایی در امور شعب دیوان عدالت اداری کشور تصریح کرد: در سال ۹۲ به ترتیب کثرت پرونده، آموزش و پرورش خراسان رضوی با ۹۱۶ پرونده، سازمان تامین اجتماعی با ۶۸۶ پرونده و شهرداری های استان با ۵۱۷ پرونده و مجموعه ادارات وزارت تعاون کار و رفاه اجتماعی بیشترین پرونده ها را داشته اند.

وی اضافه کرد: البته این تعداد پرونده ها نشان از متخلف بودن دستگاه های نامبرده نیست بلکه دلیل آن تعدد و تعداد زیاد ارباب رجوع به دستگاه هایی مثل تامین اجتماعی و شهرداری ها است.

حجت الاسلام قربانی گفت: برای تامین اجتماعی در ۹ ماهه اول امسال از مجموع آرا در دیوان عدالت ۱۵۵ رای حکم ورود صادر شده و ۱۹۹ حکم را دیوان رد کرده که این آمار برای شهرداری ها ۱۴۲ حکم ورود و ۱۵۳ حکم به رد، حوزه وزارت تعاون و رفاه اجتماعی ۳۷ حکم ورود، ۱۲۸ حکم به رد، بهداشت و درمان ۷۱ حکم ورود و ۲۸ حکم به رد، وزارت آموزش و پرورش ۲۵۱ حکم ورود و ۱۴۳ حکم به رد داشته اند که بخش عمده شکایت آموزش و پرورش مرخصی زایمان بوده است.

معاون قضایی در امور شعب دیوان عدالت اداری کشور با اشاره به اینکه کار این دیوان سرکشی از دفاتر دیوان است افزود: در سال ۹۱، یکهزار هزار و ۷۸۲ پرونده در دفتر دیوان مشهد به ثبت رسیده در ۹ ماهه امسال ۲۴۷۳ پرونده دادخواست ثبت شده که ۷۶۰ پرونده تجدیدنظرخواهی و ۱۷۱۰ پرونده بدوی بود است.

وی اضافه کرد: از مجموع پرونده ها در ۹ ماهه امسال در خراسان رضوی، ۷۷۳ پرونده حکم ورود بوده و ۸۴۵ حکم به رد بوده و ۴۶۰ قرار شکایت صادر شده که ۳۰ درصد پروندها حکم ورود صادر و بقیه رد شده است.

حجت الاسلام قربانی با ذکر این نکته که عامل تشکیل پروندها در دیوان ۲ نکته است گفت: مطلب اول غیرکارشناسی بودن قوانین و مقررات و نکته دوم قانون گریزی برخی مسئولین است که منجر به تشکیل پرونده می شود.

معاون قضایی در امور شعب دیوان عدالت اداری کشور اظهار داشت: در یک ماهه گذشته بیش از ۴ هزار و ۱۰ پرونده برای زایمان وجود داشته و در شهرداری نیز تمام پروندهای ناشی از درست انجام ندادن وظیفه کارکنان است.

وی افزود: در خراسان رضوی به علت جمعیت زیاد ممکن است پرونده های بیشتری به وجود بیاید و با توجه به اینکه رشد جرایم کاهش پیداکرده است ما به سمتی می رویم که انشاالله وقت رسیدگی را از یک سال کاهش داده و تا پایان سال به پرونده ها رسیدگی کنیم.

حجت الاسلام قربانی با اشاره به کمبود نیروی انسانی در دستگاه قضایی گفت: مشکل اصلی ما نبود نیروی انسانی است و با وجود پنجاه شعبه در کشور ۴۶ عدد آن دایر است و اگر قاضی داشتیم قادر بودیم تا ۴ شعبه باقی مانده را نیز دایر کنیم.