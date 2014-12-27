مخالفت افشارزاده با جدایی صادقی

به گزارش خبرنگار مهر، تلاش‌ها برای تداوم حضور امیرحسین صادقی در استقلال با مصاحبه افشارزاده شروع شد تا معلوم شود مدیر و مربی استقلال در مورد این مدافع ملی پوش دیدگاه‌های نزدیکی به یکدیگر ندارند و تا حصول توافق برای ماندن یا خارج کردن او از لیست، هنوز به زمان نیاز است.

آخرین خبرها از این حکایت می‌کند بهرام افشارزاده به صادقی گفته است فعلا هیچ کار خاصی انجام ندهد و تا دو روز آینده تصمیمی نگیرد. ظاهرا در این رابطه برخی از اعضای هیات مدیره که فنی هم هستند، بر این باورند استقلال نمی‌تواند جانشینی برای صادقی آنهم در فصل نقل و انتقالات زمستانی که تمامی بازیکنان خوب تیم دارند، پیدا کند، پس صلاح نیست که صادقی کنار گذاشته شود.

از سوی دیگر افشارزاده هم ازنقل و انتقالات چندان راضی نیست و بعید است با جدایی صادقی هم مثل آندو موافقت کند. همچنین باید تاکید کرد خود امیر قلعه‌نویی هم به صورت کتبی خواستار جدایی صادقی از استقلال نشده و این یعنی آنکه چندان این خواسته جدی نیست.

به هر حال پروژه مخالفت با کنار گذاشتن امیرحسین صادقی در حالی رقم خورده که خود این مدافع ملی‌پوش هم راضی به جدایی از استقلال نیست، پس باید دید طی روزهای آینده چه اتفاق‌هایی در این رابطه رخ می‌دهد.