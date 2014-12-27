به گزارش خبرنگار مهر، امیر عابدینی در حاشیه مجمع فدراسیون فوتبال خاطرنشان کرد: اینکه در جلسه امروز برخی شفاف‌سازی‌ها صورت گرفت و قرار است تا دو ماه دیگر مجمع فوق‌العاده‌ای به صورت شفاف برگزار شود اتفاق خوبی است چرا که ما برخی گرفتاری‌هایی داریم که باید همه آن را کنترل کنیم.

وی در خصوص اینکه آیا کمیته ابهامات مالی منحل شده است یا خیر؟، اظهار کرد: روند کاری به اینگونه است که گزارش خود را در اختیار هیات رئیسه قرار می‌دهیم تا آنها بتوانند نظر خود را اعلام کنند و در جلسه آتی بدنبال این هستیم تا از مدیران لیگ برتری نیز استفاده کنیم.

عضو مجمع عمومی فدراسیون فوتبال تصریح کرد: یک سری مشکلات وجود دارد که اگر بدرستی حل نشود، همانند استخوان لای زخم گذاشتن است.

عابدینی در پایان گفت: امروز برای سال آینده رای گیری نکرده‌ایم و قرار است در مجمع آتی همه چیز حل و فصل شود.