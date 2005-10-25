  1. هنر
نمايشنامه "سهراب، اسب، سنجاقك" دو بار روخواني مي شود

نمايشنامه " سهراب، اسب، سنجاقك " طي دو نوبت در اداره تئاتر روخواني مي شود.

به گزارش خبرنگار تئاتر"مهر"، مسوولان نمايشنامه خواني اداره تئاتر تصميم گرفتند بر خلاف ديگر جلسات نمايشنامه خواني، نمايشنامه "سهراب، اسب، سنجاقك" نوشته بيژن مفيد در روزهاي شنبه و يكشنبه هفته آينده روخواني شود.

اين تصميم به دليل پيش بيني استقبالي كه از اين جلسه نمايشنامه خواني صورت خواهد گرفت، اخذ شده است. ديگر جلسات نمايشنامه خواني اداره تئاتر تنها روزهاي شنبه برگزار مي شود.

پس از روخواني اين نمايشنامه، جلسه نقد و بررسي آن نيز با حضور خانواده بيژن مفيد و "لاله تقيان" - پژوهشگر-  برگزار خواهد شد.

"آزاده شاه ميري" روخواني اين نمايشنامه را برعهده دارد.

اين جلسه ساعت 16/30 روزهاي شنبه هفتم و يكشنبه هشتم آبان ماه در خانه نمايش اداره تئاتر برگزار مي شود و يكشنبه پس از مراسم افطار جلسه نقد و بررسي آن نيز برگزار خواهد شد.

گفتني است ، از روز يكشنبه هشتم آبان ماه نمايش "پيتوك" به كارگرداني "افشين زارعي" در اداره تئاتر روي صحنه مي رود.   

