به گزارش خبرنگار مهر، سعید آذری پس از پایان جلسه مجمع فدراسیون فوتبال، ضمن بیان مطلب فوق اظهار کرد: گزارش حسابرسی مستقر در این مجمع ارائه شد و اعضای مجمع پذیرفتند این گزارش نیاز به اصلاحاتی دارد. قرار شد بعد از انجام اصلاحات و در جلسه بعدی مجمع در این باره صحبت شود.

وی در پاسخ به این پرسش که آیا فدراسیون دچار تخلف مالی شده است یا خیر؟، تصریح کرد: خیر، تخلفی نبوده است. گزارش حسابرس مشروط بوده و اگر اصلاحات انجام شود، به گزارش مطلوبی تبدیل می‌شود. در این گزارش فعلی یک مقدار بی‌انضباطی مالی صورت گرفته بود نه تخلف.

مدیرعامل باشگاه ذوب‌آهن اصفهان در خصوص نقل و انتقالات لیگ برتر و اینکه آیا بازیکنی از تیم استقلال خواسته است یا خیر؟، تاکید کرد: هیچ بازیکنی از استقلال نخواسته‌ایم، اگر هم دنبال آندرانیک تیموریان بودیم به این دلیل بود که بازیکن آزاد محسوب می‌شد، ما مدافع چپ تیم لبنان را به همراه مهدی‌پور بازیکن تیم راه‌آهن گرفته‌ایم و فکر می‌کنیم علاوه بر اینها یک بازیکن دیگر هم جذب کنیم. یک سهمیه فیفا هم داریم که آن را تا پایان نقل و انتقالات زمستانی نگه می‌داریم.

وی در خصوص اینکه آیا قاسم حدادی‌فر را به باشگاه پرسپولیس می‌دهید یا خیر؟، اظهار کرد: قاسم شناسنامه ذوب‌آهن است و تحت هیچ شرایطی به جایی نمی‌رود، مگر اینکه خودش بخواهد. ما به قاسم نیاز داریم تا به تیم ما کمک کند.

مدیرعامل باشگاه ذوب‌‎آهن اصفهان درباره وضعیت محسن مسلمان هم اینگونه توضیح داد: تا این لحظه هنوز این بازیکن جایی نرفته و حتی ممکن است اصلا جایی نرود. ۴-۳ باشگاه مسلمان را می‌خواهند و قطعا بعد از بررسی همه جانبه در این باره تصمیم می‌گیریم.

وی در پاسخ به سئوال دیگری درباره تخلف در گزارش مالی فدراسیون فوتبال، یادآور شد: نمی‌شود گفت تخلفی صورت گرفته است. همانطور که گفتم اگر این گزارش اصلاح شود، به گزارش مطلوبی تبدیل می‌شود.

آذری از پاسخ به اظهارات امیر قلعه‌نویی درباره باشگاه ذوب‌آهن، سر قضیه جذب محسن مسلمان خودداری کرد.