به گزارش خبرنگار مهر، ماهنامه«آزما» در تازه‌ترین شماره خود، پرونده‌ای را به «شاملو، ممیز و کتاب هفته» اختصاص داده چراکه «کتاب هفته»، در تاریخ نشر معاصر ایران و در عرصه مطبوعات، جایگاهی یگانه دارد و آغازی است برای دوران تازه‌ای در عرصه هنر و ادبیات.

انتشار کتاب هفته را احمد شاملو به عهده داشت و مرتضی ممیز با طراحی‌هایش چهره‌ای متفاوت به آن داد و حاصل اندیشه دو هنرمند حادثه‌ای شد در تاریخ مطبوعات ایران. نخستین بخش از پرونده آزما به گفتگو با آیدا سرکیسیان، همسر شاملو اختصاص یافته؛ در بخشی از این مصاحبه آیدا آورده:«هیچ وقت چیزی نشنیدم جز تعریف شاملو از استعداد ممیز؛ وقتی با هم مجله را ورق می‌زدیم کار ممیز را تحسین می‌کرد.»

آیدا با اشاره به این‌که ارتباط با مخاطب برای شاملو بسیار مهم بود گفته: «کتاب هفته در 4000 نسخه چاپ و در عرض دو روز نایاب می‌شد. در آن زمان، ایران 25 میلیون جمعیت داشت و چنین تیراژی عجیب بود.»

جواد مجابی نیز در سخنرانی خود با عنوان «مبارزه دایمی با ابتذال، وظیفه‌ای فرهنگی» آورده: یک نکته بیش از هر چیز دیگر برای شناساندن شاملو و آثارش مفید است و آن مبارزه مستمر شاعر با دنیای ابتذال است. همچنین شاملو برای تمام اهل فرهنگ از قدیم‌ترین زمان تا امروز کار کرده است.»

گفتگوی منتشر نشده محمدرضا اصلانی با مرتضی ممیز نیز بخش دیگری از این پرونده است. ممیز در بخشیگفته:«معرفت هم برای خودش یک تصویر دارد. اگر می‌خواهیم این کلمه، آن متانت فرهنگ را داشته باشد باید آن را به نستعلیق بنویسیم به خاطر فاخر بودنی که قلم نستعلیق دارد و اگر «فرهنگ» با خط نسخ و شکسته نوشته شود، هویت خود را از دست می‌دهد.

گفتگو با سیف‌اله صمدیان درباره مرتضی ممیز و احمد شاملو نیز بخش دیگری از جدیدترین شماره از «آزما»ست. او این دو را به واسطه خصلت‌های فرهنگی‌شان، یگانه و تک‌سواران فرهنگی دانسته است. ابراهیم حقیقی نیز انتشار«کتاب هفته» را به «آب در خوابگه مورچگان» تشبیه کرده و گفته است: « شاملو، نگاه یک نسل را متوجه مسایلی کرد که برای اولین بار مطرح می‌شد.»

حقیقی به آموخته‌های خود از ممیز اشاره کرده است:«آن‌چه من از ممیز آموختم و مبنای تغییر تفکر من در عرصه هنر شد، صفحه‌ای رنگی بود که اول کتاب هفته اضافه شد و معمولا تابلویی از نقاشان معاصر اروپا را چاپ می‌کرد. پیشنهاد این کار را ممیز می‌دهد و شاملو هم می‌پذیرد که اگر شاعر، ذهن نوجویی نداشت می‌توانست به عنوان سردبیر نپذیرد.»

و اما پرونده دیگر«آزما» به اکتاویو پاز اختصاص یافته؛ 31 مارس 2014 صدمین سالگرد تولد اکتاویو پاز، شاعر و نویسنده مکزیکی بود و به این مناسبت ، سال 2014 را اهالی فرهنگ، سال پاز نامیدند. «صد سالگی اکتاویوپاز؛ مردی که فصل‌های هنر و اندیشه را زندگی کرد»،«پاز، مردی با نشان صداقت»، «پاز، خدای فرهنگی مکزیک» و «اکتاویو پاز، ستاره سرگردان سورئالیسم» بخش‌های مختلف این پرونده هستند.

صفحات پایانی ماهنامه «آزما» نیز به معرفی اجمالی تازه‌های کتاب اختصاص پیدا کرده است. تازه‌ترین شماره از «آزما» ویژه 15 آذر تا 15 دی ماه به مدیرمسئولی ندا عابد و سردبیری هوشنگ اعلم 84 صفحه و به بهای 6000 تومان منتشر شده است.