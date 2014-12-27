هلاکت "صدام" در پاکستان

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از نشنال پست، پاکستان اعلام کرد "صدام" فردی که حمله به مدرسه نظامی در پیشاور را برنامه ریزی کرده بود، در جریان درگیری با نیروهای ارتش در منطقه قبیله‌ ای خیبر پاکستان کشته شد.

یکی از مقامات ارشد دولت پاکستان از زخمی شدن و بازداشت همراهان این سرکرده طالبان در جریان درگیری در منطقه قبیله‌ ای خیبر در نزدیکی پیشاور در شمال غرب پاکستان خبر داد.

این مقام پاکستانی که خواست نامش فاش نشود، اعلام کرد که این فرد رهبری سازمان تروریستی "تحریک طالبان پاکستان" را به عهده داشته و در بسیاری از عملیات بمب‌ گذاری و حمله به مراکز امنیتی پاکستان نقش داشته است.

در جریان حمله طالبان به تمام عوامل حمله به مدرسه ای در پیشاور 141 نفر کشته شدند که از بین قربانیان 132 نفر کودک و نوجوان و 9 فرد دیگر از بین کارکنان مدرسه بوده اند. در مجموع 121 کودک و نوجوان و سه نفر از کارکنان مدرسه در حمله طالبان مجروح شده اند.