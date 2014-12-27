۶۰ میلیارد ریال برای درمان مددجویان کمیته امداد کرمانشاه هزینه شده است

به گزارش خبرنگار مهر، سیامک پاکرویش از ظهر شنبه در جمع خبرنگاران از هزینه کردن ۶۰ میلیارد ریال توسط کمیته امداد استان کرمانشاه برای مداوای مددجویان این نهاد خبرداد.

وی افزود: هم اکنون ۶۰ هزار و ۵۲۴ مددجو در استان از خدمات بیمه درمانی کمیته امداد امام خمینی (ره) بهره مند می شوند و طی شش ماه نخست سالجاری بیش از ۶۰ میلیارد ریال جهت تامین هزینه های درمانی مددجویان تحت حمایت کمیته امداد استان هزینه شده است.

مدیر کل کمیته امداد امام خمینی (ره) استان کرمانشاه با بیان اینکه قریب به یک هزار بیمار خاص و صعب العلاج در استان کرمانشاه از حمایت های درمانی کمیته امداد امام خمینی (ره) برخوردار می شوند گفت: ۲۳۵ بیمار خاص و قریب به ۷۰۰ بیمار صعب العلاج تحت حمایت کمیته امداد امام خمینی (ره) استان کرمانشاه هستند.

وی افزود: بیماران خاص شامل بیماران تالاسمی، هموفیلی، دیالیزی، پیوند کلیه و ام اس و بیماران صعب العلاج به آن دسته از بیمارانی اطلاق می شود که بیماری آنان پرهزینه بوده و دوره درمان آنان طولانی مدت است.

مدیر کل کمیته امداد امام خمینی (ره) استان کرمانشاه در پایان از تعامل کمیته امداد استان با مراکز درمانی خبرداد و خاطرنشان کرد: کمیته امداداستان کرمانشاه با ۳۴۰ مرکز درمانی از قبیل پزشک خانواده، متخصص و فوق تخصص، داروخانه، بیمارستان، مراکز پاراکلینیک و... در راستای ارائه خدمات درمانی بهتر و سریعتر به مددجویان تحت حمایت تعامل و همکاری دارد.