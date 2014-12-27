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۶ دی ۱۳۹۳، ۱۶:۳۵

حجت الاسلام قابل:

حماسه ۹ دی در تاریخ انقلاب ماندگار است

حماسه ۹ دی در تاریخ انقلاب ماندگار است

قزوین- مسئول شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی استان قزوین گفت: حماسه ۹ دی به عنوان واقعه ای بی نظیر برای همیشه در تاریخ انقلاب اسلامی کشور ثبت و ضبط شده و ماندگار خواهد ماند.

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام علی قابل ظهر شنبه در گردهمایی ائمه جمعه استان که در محل شورای هماهنگی تبلیغات  اسلامی قزوین برگزارشد اظهار داشت: حماسه ۹ دی به فرموده  رهبر معظم انقلاب ناشی از بصیرت بود و این حماسه بی نظیر همیشه در تاریخ این نظام اسلامی ثبت و ضبط شده و ماندگار خواهد شد.

حجت الاسلام قابل تصریح کرد: این حماسه ماندگار به دشمنان نظام جمهوری اسلامی نشان داد ایران و ملت رشید و ولایتمدارهمیشه پشتیبان اسلام بوده وهمیشه یار و یاور ولایت بوده و خواهند بود.

رئیس شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی یادآورشد: دشمنان و بدخواهان نظام متوجه شده اند که قادر نیستند در برابر اراده و ایمان ملت رشید ایران خللی وارد کنند و این مردم ولایتمدار و با بصیرت بساط فتنه گران را ۹ دی برچیدند و به آنها درس عبرت دادند.

حجت الاسلام قابل به برنامه های این روز در استان اشاره کرد و گفت: ائمه جمعه استان و دیگر شهرها می توانند ابعاد مختلف این حماسه را برای مردم تشریح و تبیین کنند.

قزوین

سپس حجت الاسلام محمد تقی بهبودی مسئول شورای سیاستگذاری ائمه جمعه استان ضمن گرامیداشت حماسه ۹ دی بیان کرد: حضور آگاهانه و توأم با بصیرت ملت ایران در حماسه بی نظیر ۹ دی موجب استحکام نظام و پیوند دوباره ملت ایران با ولایت و آرمان های نظام مقدس جمهوری اسلامی شد.

حجت الاسلام علی ارباب مسئول دفتر نماینده ولی فقیه در استان و امام جمعه قزوین نیز گزارشی از برنامه های ستاد نماز جمعه استان و دیگر شهرستانها ارائه کرد.

در پایان این گردهمایی ائمه جمعه استان از بخشهای مختلف ساختمان شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی قزوین بازدید کردند.

کد مطلب 2450189

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