به گزارش خبرگزاری مهر، امیر سرتیپ دوم شاهرخ شهرام در جمع خبرنگاران در منطقه رزمایش مشتک محمد رسولالله (ص) ارتش اظهار داشت: پهپاد جت «کیان» که صفر تا 100 آن توسط متخصصین قرارگاه پدافند هوایی خاتمالانبیا (ص) ساخته شده است، امروز برای نخستینبار برای ارزیابی سامانههای راداری و موشکی این قرارگاه مورد آزمایش عملیاتی قرار گرفت.
وی افزود: این پهپاد که به عنوان پهپاد هدف از آن استفاده میشود، با سرعت بیش از ۴۸۰ کیلومتر بر ساعت حرکت میکند.
سخنگوی قرارگاه پدافند هوایی خاتمالانبیا (ص) ادامه داد: سرعت بالای این پهپاد جت میتواند سامانههای تسلیحاتی پدافند هوایی را مورد ارزیابی قرار دهد.
این پهپاد امروز در منطقه عمومی رزمایش اجرای عملیات کرده بود که توسط سامانه راداری "مرصاد" شناسایی و با موشک "شلمچه" مورد هدف قرار گرفت.
معاون اجرایی قرارگاه پدافند هوایی آزمایش این پهپاد را موفق ارزیابی کرد.
قابل ذکر این که صبح امروز در ادامه رزمایش محمد رسولالله (ص) ارتش سه فروند پهپاد جت کیان توسط موشکهای شلمچه مورد اصابت قرار گرفتند.
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