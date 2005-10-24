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۲ آبان ۱۳۸۴، ۱۵:۲۴

عصر ديروز

فعاليت بخش بين الملل نمايشگاه قرآن پايان يافت

فعاليت بخش بين الملل نمايشگاه قرآن پايان يافت

بخش بين الملل سيزدهمين نمايشگاه بين المللي قرآن كريم، با تجليل از هنرمندان قرآني كشورهاي شركت كننده، عصر ديروز در مصلاي تهران به كار خود پايان داد .

به گزارش گروه دين و انديشه "مهر" در اين بخش 25 هنرمند از 21 كشور به ارائه محصولات قرآني پرداخته بودند.

محسن ابوطالبي مدير بخش بين الملل نمايشگاه قرآن در مراسم پاياني اين بخش، با اشاره به اينكه بخش بين الملل نمايشگاه امسال از تنوع محصولات قرآني برخوردار بوده است، گفت: تلاش ما بر اين است تا با برگزاري چنين نمايشگاههايي مسلمانان كشورهاي مختلف را به يكديگر نزديكتر كنيم تا آنان بتوانند با محصولات قرآني ديگر كشورها نيز آشنا شوند .

بخش بين الملل سيزدهمين نمايشگاه قرآن كريم باهمكاري وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي و اداره همكاريهاي فرهنگي و هنري سازمان فرهنگ و ارتباطات اسلامي برگزار مي شود .

سيزدهمين نمايشگاه بين المللي قرآن كريم هر روز ساعت 10 تا 17 و بعد از افطار نيز از 30/18 تا 22 پذيراي علاقمندان است .

کد مطلب 245020

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