به گزارش خبرنگار مهر، علی ناصری بعدازظهر شنبه در نشست خبری که در مسجد حضرت زهرا (س) دانشگاه فردوسی برگزار شد گفت: وقوع فتنه ۸۸ بر اساس برنامه ریزی همه جانبه بود که بعد از گذشت ۵ سال هنوز برخی افراد در آن تشکیک ایجاد می کنند و اخیرا نیز مشاهده می شود برخی برای حذف و کمرنگ ساختن مساله فتنه سخنرانی می کنند.

دبیر جامعه اسلامی دانشجویان دانشگاه فردوسی مشهد ادامه داد: ما معتقد هستیم که برنامه ریزی برای ایجاد فتنه از سوی آمریکا و اسرائیل بوده و نقش بیگانگان در این امر بسیار روشن است.

وی با اشاره به اینکه فتنه گران ۲۵ خرداد بدون مجوز تظاهرات کردند گفت: انتخابات بهانه ای بود برای افرادی که قصد براندازی نظام را داشتند و انتخاباتی که می توانست نشان از قدرتی برای کشور باشد از سوی عده ای به چالش کشیده شد.

ناصری تصریح کرد: استراتژی مقام معظم رهبری و نظام در آن زمان هم این بود که مردم خود به واقعیت امر پی ببرند که خوشبختانه در روز عاشورا و قدس هدف شوم فتنه گران به وضوح دیده شد.

دبیر جامعه اسلامی دانشجویان دانشگاه فردوسی مشهد مشارکت فتنه گران در مهره چینی های آمریکا علیه جمهوری اسلامی ایران را ظلمی بزرگ دانست و افزود: خوشبختانه می توان از ویژگی های ۹ دی اقتدار مردم و الگو شدن ولایت فقیه برای جهانیان را مشاهده کرد.

وی ضمن اشاره به اینکه با روی کار آمدن دولت روحانی و شعار اعتدال، تنها شاهد تحولات سطحی در دانشگاه ها و فضا کشور بودیم ابراز کرد: هنوز بوی تعفن فتنه گران از وزارت علوم می آید.

ناصری با تاکید بر اینکه بسیاری از تشکل های غیر سیاسی کار سیاسی می کنند عنوان کرد: وظیفه اصلی دانشجویان روشنگری قضیه فتنه است.

دبیر جامعه اسلامی دانشجویان دانشگاه فردوسی مشهد در خصوص قانون حصر فتنه گران ابراز کرد: ما برای هر فتنه شاخص هایی داریم که بر اساس آن عمل می کنیم و معتقدیم کسی که محکوم به فتنه است نباید سخن بگوید و بی شک حصر یک اقدام قانونی است.

وی در ادامه گفت: ما تشکل هایی داریم که هنوز ظهور پیدا نکرده اند اما حضور بیشتری نسبت به سایر تشکل ها دارند، همچنین این تشکل ها در راستای منافع خود و به بهانه نبود آزادی، یک فکر خاص را ایجاد می کنند که برای آنها نیز بودجه هایی را در نظر می گیرند اما باید بدانند گرچه این تشکل ها در ابتدا طرفدار خواهند یافت اما دوام نخواهند آورد.

ناصری در پایان گفت: فضای دانشگاه فردوسی همچون بدنه اصلی و سابق آن که در زمان فرجی دانا شکل گرفته بود دست نخورده خواهد ماند.