آزادسازي نرخ سيمان از اول دي ماه موجب رونق بورس مي شود // خروج سيمان از سبد حمايتي از كمبود آن در بازار جلوگيري مي كند

علي اكبر هاشميان در گفت و گو با خبرنگار اقتصادي مهربا اشاره به تصميم اخير هيات وزيران درباره آزادسازي نرخ سيمان بار ديگر از اول دي ماه سال جاري و عرضه آن از طريق بورس فلزات، گفت: با اين تصميم گيري به موقع دولت ، شاهد تاثيرمثبت آن در بازارخواهيم بود.

وي افزود: با اين تصميم دولت، علاوه بر جلوگيري ازحادتر شدن مشكلات ناشي از افزايش قيمت و كمبود سيمان در بازار، موجب رونق بازار بورس نيز خواهد شد.

دبير كل بورس فلزات تهران تصريح كرد: با عرضه سيمان از طريق بورس فلزات تهران مشكلات مصرف كنندگان براي دستيابي به اين كالا نيزبرطرف خواهد شد.

وي از آمادگي كامل بورس فلزات براي عرضه سيمان در اين بازار خبر داد و تاكيد كرد: تاكنون بيش از نيمي از كارخانجات سيمان براي عرضه محصولاتشان دربورس فلزات پذيرش شده اند و پيش بيني مي شود با تصميم اخير هيات وزيران روند پذيرش مابقي كارخانه ها نيزبا سرعت بيشتري انجام شود.

هاشميان با بيان اين كه تمام كارخانجات موظفند سيمان خود را از طريق بورس عرضه كنند، ابراز اميدواري كرد كه مشكلات بازار سيمان در فضاي عرضه و تقاضا و حجم بزرگ عرضه همانند فولاد كاهش يابد.

وي گفت: بازار سيمان نيز همانند فولاد پس از آزاد شدن از سبد حمايتي دولت و عرضه آن از طريق بورس فلزات، چند ماهي با نوسان مواجه خواهد بود اما پس از گذشت چند ماه بتدريج تثبيت خواهد شد.

دبير كل بورس فلزات افزود: بازار فولاد طي دوسال گذشته از ثبات نسبي خوبي برخوردارشده و درآمدهاي هنگفت واسطه ها دراين بازار كه تماما ناشي از سيستم حواله اي گذشته بود بشدت كاهش يافت و اين درآمدها عايد كارخانه هاي فولاد سازي كشور شد.

وي تصريح كرد: با توجه به انباشت تورم 40 درصدي طي دو سال گذشته ، اما نمودار بورس فلزات از شيب افقي برخودار است وبا احتساب نرخ تورم در دو سال گذشته عملا نرخ تورم فولاد به قيمت هاي ثابت دو سال گذشته مي باشد وحتي كاهش نيزداشته است.

هاشميان خاطر نشان كرد: در حال حاضر، هيچ متقاضي در صف هاي طولاني آهن نمي ايستد و هرفرد متقاضي به هر ميزان كه توسط كارخانه ها عرضه مي شود، مي تواند آهن خريداري كند.

وي با اشاره به عدم رضايت برخي ها از بازار آهن و فولاد تصريح كرد: افرادي كه دستشان از رانت هاي حواله اي كوتاه شده از راه اندازي بورس فلزات اظهار نارضايتي مي كنند و اين قبيل افراد در بازار سيمان نيز وجود دارند و ممكن است از آزاد سازي سيمان نيز ناراحت ونگران باشند.