سرمایه گذاری در زمینه صنایع تبدیلی کشاورزی در کرمان ضروری است

جواد شهریاری در گفتگو با مهر اظهار داشت: با نگاه مقایسهای به گذشته در مییابیم که وضعیت کشاورزی منطقه اکنون به موفقیتهای بسیار خوبی دست یافته است.
وی افزایش سطح زیر کشت، تنوع محصولات، میزان تولید و ... را از جمله پیشرفتهای حاصل شده دانست و بیان داشت: این مهم حاصل تعامل و همفکری مجموعه از مراکز خدمات جهاد کشاورزی تا سازمان و همراهی تولیدکنندگان و بهرهبرداران است.
شهریاری با انتقاد از عدم توازن در رشد بخشهای مختلف کشاورزی تصریح کرد: از جمله این عدم توازن در بخش صنایع تبدیلی و بستهبندی وجود دارد که هر ساله موجب از بین رفتن محصولات زیادی شده و به کشاورزان ضرر و زیان وارد میکند.
جانشین رئیس سازمان جهاد کشاورزی جنوب کرمان گفت: رشد نامتوازن موجب ناپایداری توسعه میشود که نتیجه آن از بین رفتن محصول تولیدکنندگان و بهرهبرداران میشود.
وی افزود: در این منطقه در بخش کشاورزی ظرفیتهای و استعدادهای بالقوه بسیاری وجود دارد که میتوان با استفاده از مدیران مبتکر، مدبر و توانمند و تجمیع اندیشهها آنها را به صورت بالفعل در آورد.
شهریاری عنوان کرد: عقبماندگیهای تاریخی در منطقه جنوب کرمان وجود دارد که تحول اساسی و زیربنایی در برخی از بخشها را میطلبد و همین امر رسالت و مسئولیت مدیران را سنگینتر میکند.
جانشین رئیس سازمان جهاد کشاورزی جنوب کرمان رکن اصلی مدیریت موفق را برنامهریزی مدون خواند و اظهار داشت: در دولت تدبیر و امید باید اعتدال در سیاست، تدبیر در اقتصاد و امید به جامعه سرلوحه کار مدیران قرار گیرد.
وی تدبیر در اقتصاد بخش کشاورزی را بسیار ضروری خواند و بیان داشت: مدیران باید با مسائل علمی و فناوریهای جدید آشنا بوده و تخصص لازم را در کار خود داشته باشند تا کارها به صورت کارشناسی انجام گیرد.
شهریاری تعهد مدیران به ویژه به جامعه کشاورزی را از مهمترین ویژگیهای آنان ذکر و خاطرنشان کرد: در بخش صنایع تبدیلی و تکمیلی تاکنون گامهای خوبی برداشته شده، اما باید در این زمینه ترویج و فرهنگسازی صورت گیرد تا سرمایهگذاری بیشتری انجام شود.
جانشین رئیس سازمان جهاد کشاورزی جنوب کرمان گفت: در صورت ورود سرمایهگذاران برای ایجاد اینگونه صنایع علاوه بر توسعه اقتصاد کشاورزی از ضرر و زیان هر ساله کشاورزان جلوگیری به عمل میآید.
نظر شما