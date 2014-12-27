برگزاری نخستین کنفرانس بین المللی کسب و کار

به گزارش خبرگزاری مهر، در راستای ایجاد فرصت‌های جدید کسب و کار،کاهش هزینه ها و کسب بیشترین سهم در بازار و بهبود انگیزه در تمامی سطوح مشاغل نخستین همایش بین المللی توسعه و تعالی کسب و کار در مرکز همایش‌های صدا و سیما برگزار شد.

محمود ساعتچی رئیس این همایش با اعلام اینکه کنفرانس بین المللی توسعه و تعالی کسب و کار در تکمیل کنفرانس بین المللی مدیریت در قرن 21 برگزار شد، گفت: تلاش داریم تا با برگزاری این همایش مفاهیم مدیریتی و عوامل موثر در بهبود فضای کسب و کار در کشور را ارتقاء دهیم ضمن اینکه بسترهای لازم را در جهت رقابت پذیری در این عرصه را تقویت کنیم.

وی اظهار کرد: با توجه به چنین دیدگاهی رسالت این کنفرانس با رویکرد کاربردی برگزار شد که در حاشیه آن مبحث تئوریک نیز مطرح شد، ضمن آنکه این امر سبب خواهد شد تا فرصتی برای تبادل اندیشه ها و تجارب های بزرگان این حوزه ارائه شود تا در نهایت شاهد گسترش فرصت های نوین کسب و کار در کشور باشیم.

این همایش با حضور اساتیدی از دانشگاه تهران، شهید علامه طباطبایی و دانشگاه تبریز و با حضور صاحبنظران، دانشجویان، کارشناسان و پژوهشگران فعال در این حوزه صورت گرفت.

به گفته سلیمان ایران زاده دبیر نخستین کنفرانس بین المللی توسعه و تعالی کسب و کار، 1400 مقاله دراین رابطه دریافت شده است که حدود 750 مقاله پذیرفته شده است. از این تعداد، 5 مقاله نیز به عنوان برترین مقاله ها برگزیده شدند که محوریت مقالات برگزیده در حوزه مدیریت بازاریابی و مدیریت منابع انسانی ارائه شده بود.

فرزام چاخرلوی دبیر اجرایی این همایش، مدیریت دانش، توسعه و تعالی سازمان‌ها و منابع انسانی، مدیریت کیفیت و بهره وری، توسعه بازار، نوآوری و کارآفرینی، توسعه اقتصادی و مدیریت مالی را مهمترین محورهای برگزاری این همایش عنوان کرد.

در پایان این کنفرانس از برترین های کسب و کار کشور تقدیر و لوح یادبودی به عنوان جایزه توسعه و تعالی کسب و کار به آنها اهدا شد.

نخستین کنفرانس بین المللی توسعه و تعالی کسب و کار با هدف مدیریت دانش و تعالی سازمان‌ها در مرکز همایش‌های صدا و سیما توسط موسسه مدیران ایده پرداز پایتخت ویرا و با همکاری دانشگاه علوم اقتصادی، انجمن مدیریت اجرایی و با حمایت همراه اول، نفت سپاهان و خودرو سازی مرتب برگزار شد.