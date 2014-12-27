به گزارش خبرگزاری مهر؛ اصغر جهانگیر در خصوص فعالیت انجمن های حمایت از زندانیان گفت: علیرغم گذشت بیش از هفتاد سال از فعالیت انجمن های حمایت متاسفانه هنوز نقش و جایگاه این تشکل حمایتی در جامعه شناخته نشده است و وظیفه ما این است که با اطلاع رسانی مناسب این خلاء را جبران نماییم.

مشاور رئیس دستگاه قضا با بیان اینکه در رابطه با اجرای مجازات ها باید کاری کنیم که خانواده های زندانیان دچار آسیب نشوند گفت: با زندانی شدن یک فرد خانواده وی علاوه بر از دست دادن سرپرست دچار نگاه منفی جامعه نیز می شود که این خود یکی از معضل های بزرگ در جامعه است .

وی با تصریح این نکته که حمایت از خانواده زندانیان مانند حمایت از هر خانواده محروم دیگر، عبادت است گفت: باید این فرهنگ در کل جامعه نهادینه شود و نباید هیچ خانواده ای بخاطر زندانی شدن یکی از اعضایش دچار آسیب شود چرا که این آسیب یعنی بوجود آمدن کانون جرم احتمالی و بیشتر شدن چرخه جرم در کشور که به هیچ وجه در شان نظام ارزشی ما نیست.

جهانگیر در ادامه گفت : انجمن های حمایت علاوه بر کار بر روی خانواده ها باید بر موضوع جایگاه زنان در نظام اجتماعی سرمایه گذاری بیشتری نمایند چرا که زنان نقش کلیدی در بقا و سلامت نظام خانواده دارند.

این مقام ارشد قضایی با ضروری خواندن تسریع در خدمت رسانی به خانواده زندانیان گفت: اگر امروز به سراغ خانواده ها و کسانی که در معرض جرم قرار دارند نرویم فردا دیر خواهد بود و اگر امروز برای پیشگیری اقدام نماییم کارمان بمراتب راحت تر از اصلاح مجرم خواهد بود.

رئیس سازمان زندانها در پایان رمز موفقیت انجمن های حمایت را خارج شدن از وابستگی به نظام دولتی دانست و گفت: انجمن ها باید به دنبال منابع جدید درآمدی باشند و از ظرفیت های استانی بویژه در ارتباط با خیرین بیشتر استفاده نمایند. همچنین انجمن ها باید تلاش نمایند با استفاده از تجربیات گوناگون برنامه های اجتماعی را در همه ابعاد توسعه دهند.