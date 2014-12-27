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۶ دی ۱۳۹۳، ۱۷:۴۷

پیکر دوشهید مدافع حرم در مهدیشهر به خاک سپرده شد

پیکر دوشهید مدافع حرم در مهدیشهر به خاک سپرده شد

مهدیشهر - پیکر دو شهید مدافع حرم حضرت زینب (س) سید محمد مهدی حسینی و مصطفی کریمی از شهدای تبعه افغانستان بر دوش مردم شهید پرور طالب‌آباد مهدی‌شهر تشییع و در گلزار شهدای این شهر به خاک سپرده شدند.

به گزارش خبرنگار مهر، مردم مؤمن و شهید پرور شهرستان مهدیشهر پیش از ظهر شنبه میزبان پیکر پاک دو شهید والامقام مدافع حرم حضرت زینب(س) که در نبرد با گروه‌های تروریستی در سوریه به شهادت رسیدند بودند.

پیکر این شهیدان بر دوش افغان های مقیم مهدیشهر و تعداد قابل توجهی از مردم شهید پرور، انقلابی و متدین این شهر از محل میدان شهدا تا گلزار شهدای طالب‌آباد تشییع و به خاک سپرده شد.

تشییع پیکر شهداء مدافع حرم در مهدیشهر

تشییع کنندگان این دو شهید والامقام با سر دادن شعارهای مرگ بر آمریکا، مرگ بر داعش، مرگ بر صهیونیست، مرگ بر انگلیس، مرگ بر آل سعود، جنایات گروهک های تروریستی در منطقه را محکوم کردند.

خانواده این دو شهید والامقام ساکن شهرستان مهدیشهر در استان سمنان هستند.

کد مطلب 2450236

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