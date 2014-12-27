پلیس به درگیری اشرار در منطقه فرودگاه زنجان پایان داد

به گزارش خبرگزاری مهر، سرهنگ معرفت الله جوزی افزود: در پی کسب خبر از طریق تماس مردمی با مرکز فوریت های پلیسی ۱۱۰ مبنی بر نزاع دسته جمعی در این منطقه مأموران بلافاصله در محل مورد نظر حاضر شدند.

وی اظهار کرد: ماموران پس از بررسی های لازم متوجه شدند دو گروه از اراذل و اوباش با استفاده از سلاح سرد به شدت با هم درگیر شده و یکدیگر را مورد ضرب و جرح قرار داده اند.

سرهنگ جوزی یادآورشد: با اقدام سریع مأموران پلیس برای مقابله با این اراذل و اوباش، هفت نفر از آنها در محل دستگیر و تعدادی نیز متواری شدند که پیگیری لازم برای دستگیری آنها آغاز شده است.

وی بااشاره به اینکه سرکرده این اشرار به اتهام آدم ربایی و تجاوز به عنف در مرخصی از زندان مرتکب این جرم شده است، تصریح کرد: حال عمومی سه نفر از عوامل این درگیری به علت شدت جراحات وارده وخیم گزارش شده است که هم اکنون در بیمارستان بستری هستند.

سرهنگ جوزی با بیان اینکه اقدام به موقع و دستگیری اشرار درگیر شده در کمتر از چند ساعت از سوی نیروی انتظامی قدردانی شهروندان را در پی داشته است گفت: همکاری مردم با پلیس زمینه ارتکاب جرم را از مجرمان سلب و امنیت و آسایش خانواده ها را تضمین می کند.

وی تاکید کرد : پلیس قاطعانه با اخلالگران و برهم زنندگان نظم و امنیت جامعه برخورد خواهد کرد و در این رابطه نیازمند حمایت و مشارکت آگاهانه شهروندان است.

سرهنگ جوزی همچنین از خانواده ها خواست نظارت بیشتری بر رفتار فرزندان خود داشته باشند و در صورت مشاهده چنین تحرکات و هر گونه اقدامات شرورانه بلافاصله با مرکز فوریت های پلیسی تماس بگیرند.