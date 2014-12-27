به گزارش خبرگزاری مهر و به نقل از سایت باشگاه استقلال، هنریک هلمکه، هافبک آلمانی برزیلی مدنظر استقلال بعد از جلسه با مسئولان این تیم قراردادش را با این تیم امضا کرد. به این ترتیب او در نیم فصل دوم استقلال را همراهی خواهد کرد.

همچنین رضا عنایتی نیز امروز (شنبه) صبح با حضور در باشگاه استقلال و ملاقات با مدیرعامل این تیم قراردادش را با استقلال امضا کرد.

از وی دیگرمیلاد کرمانی مقدم از تیم فوتبال استقلال جدا شد که سرمربی استقلال اعلام کرد کرمانی‌مقدم جوانی این بازیکن بوده و او فصل آینده در استقلال خواهد بود.

امیر قلعه‌نویی در گفتگو با سایت استقلال در این خصوص گفت: میلاد کرمانی مقدم جوان آینده‌داری است و بازیکن استقلال محسوب می‌شود. ما به دلیل تراکم زیاد در خط هافبک و بازیکنان جذب شده در این پست، تصمیم گرفتیم که او را به جایی بفرستیم که بیشتر بازی کند و در سال آینده با تجربه بیشتر به استقلال برگردد