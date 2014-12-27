  1. ورزش
  2. فوتبال ایران
۶ دی ۱۳۹۳، ۱۶:۳۹

بازیکن آلمانی به استقلال پیوست/ جدایی کرمانی‌مقدم از جمع آبی‌ها

بازیکن آلمانی به استقلال پیوست/ جدایی کرمانی‌مقدم از جمع آبی‌ها

هافبک آلمانی برزیلی و رضا عنایتی با استقلال به توافق رسیده و قراردادشان را امضا کردند.

به گزارش خبرگزاری مهر و به نقل از سایت باشگاه استقلال، هنریک هلمکه، هافبک آلمانی برزیلی مدنظر استقلال بعد از جلسه با مسئولان این تیم قراردادش را با این تیم امضا کرد. به این ترتیب او در نیم فصل دوم استقلال را همراهی خواهد کرد.

همچنین رضا عنایتی نیز امروز (شنبه) صبح با حضور در باشگاه استقلال و ملاقات با مدیرعامل این تیم قراردادش را با استقلال امضا کرد.

از وی دیگرمیلاد کرمانی مقدم از تیم فوتبال استقلال جدا شد که سرمربی استقلال اعلام کرد کرمانی‌مقدم جوانی این بازیکن بوده و او فصل آینده در استقلال خواهد بود.

امیر قلعه‌نویی در گفتگو با سایت استقلال در این خصوص گفت: میلاد کرمانی مقدم جوان آینده‌داری است و بازیکن استقلال محسوب می‌شود. ما به دلیل تراکم زیاد در خط هافبک و بازیکنان جذب شده در این پست، تصمیم گرفتیم که او را به جایی بفرستیم که بیشتر بازی کند و در سال آینده با تجربه بیشتر به استقلال برگردد

کد مطلب 2450253

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها