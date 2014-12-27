بی اطلاعی اختلاس کنندگان از قانون بسیار خوش بینانه است

به گزارش خبرنگار مهر، الهام امین زاده بعد از ظهر شنبه در حاشیه شورای هماهنگی حقوقی استان فارس در جمع خبرنگاران در پاسخ به سئوالات خبرنگار مهر، در مورد عدم اطلاع درست مسئولین از قوانین در اختلاس ها تاکید کرد: احساس این است بیشترین دلیل بروز مشکلات مالی و اختلاس ها عدم اطلاع از قانون است زیرا انسان هوشمند علیه خودش کاری انجام نمی دهد.

وی تصریح کرد: مدیرانی که امروز به جرم تخلفات مالی مورد پیگیری قرار گرفته اند به فکر خودشان حتما کاری مباح می دانستند و گرنه انسان عاقل و دانا کاری نمی کند که برای خودش مشکل بزرگ ایجاد کند.

معاون حقوقی رئیس جمهور افزود: البته این نوع نگاه ما خوش بینانه است اما نمی توانیم تا این حد خوش بین باشیم که تمام متخلفین از قانون اطلاع نداشتند.

امین زاده در پاسخ به سئوال دیگر خبرنگار مهر، در خصوص مستند سازی های انجام شده در دولت یازدهم نیز گفت: یکی از مشکلات حقوقی به جا مانده از دولت قبل عدم مستند سازی صحیح بوده که طی مدت گذشته از زمان فعالیت دولت یازدهم به دنبال رفع این مشکل هستیم.

وی افزود: در حال بررسی اسناد در راستای مستند سازی هستیم و در این خصوص اعتباری حدود ۵۰ میلیون تومان نیز در نظر گرفته ایم.

معاون حقوقی رئیس جمهور در بخش دیگری از سخنان خود با بیان اینکه در حال بررسی حذف قوانین مازاد هستیم، گفت: سامانه قوانین جدید به زبان ساده راه اندازی و قوانین جدید قابل استناد در آن مشخص شده که دسترسی به سامانه پالایش برای همگان راحت است.

امین زاده تاکید کرد: ۱۱ هزار و ۴۰۰ قانون وجود دارد که بخشی از این قوانین کارایی لازم را ندارد به همین دلیل در بخش فضای کسب و کار در حال حذف این قوانین هستیم.

وی تصریح کرد: در حال حاضر ۷۹ قانون مازاد در فضای کسب و کار مشخص شده اما بخش های مختلف جامعه از جمله صنعتگران، تولید کنندگان و بازرگانان باید مشاوره بیشتری به ما بدهند.