حضور چند چهره قدیمی در محل برگزاری تمرین/ جلسه ویژه بازیکنان و کادرفنی

به گزارش خبرنگار مهر، تمرین تیم امروز فوتبال پرسپولیس در حالی برگزار شد که این تمرین هم مانند روزهای گذشته سرخپوشان بیشتر به کارهای بدنسازی اختصاص یافت.
* پرسپولیسیها ساعت 15:15 وارد زمین شدند و ابتدا حمید درخشان جلسه 5 دقیقهای را با آنها برگزار کرد.
* رئیس شورای عالی ایرانیان خارج از کشور همراه تعدادی از همکاران خود امروز در مجموعه درفشیفر حاضر شدند و با کادر فنی و سرپرست قرمزها دقایقی را گذراندند و عکس یادگاری دسته جمعی هم با تمام پرسپولیسیها گرفتند.
* سرخپوشان با دویدن در دو گروه تمرینشان را آغاز کردند که تقریبا نفرات اصلی تیم در یک گروه و نفرات جوانتر تیم در گروه دیگر دویدن را شروع کردند.
* ضیا عربشاهی هم امروز در تمرین پرسپولیس حاضر شد و از نزدیک این جلسه تمرینی را مشاهده کرد. سعید بیات بازیکن صبای قم امروز در تمرین سرخپوشان حاضر شد.
* سرخپوشان پس از حدود 20 دقیقه تمرین استراحت 5 دقیقهای داشتند و در این میان حسین عبدی صحبتهایی را با سرخپوشان انجام داد.
* حدود 20 هوادار از نزدیک این تمرین را مشاهده کردند.
* حاضران در مجموعه پیگیر وضعیت جدا شدهها و بازیکنانی که قرار است به پرسپولیس بپیوندند، بودند.
* دویدنهای استقامتی در گروههای 4 نفره برنامه دیگر قرمزها در این تمرین بود.
* از بین بازیکنان تستی که روزهای گذشته همراه پرسپولیس تمرین میکردند، امروز تنها یک نفر از آنها در تمرین پرسپولیس حاضر شد.
* سامان آقازمانی بازیکن پیشین پرسپولیس و راهآهن هم امروز در درفشیفر حاضر شد و از نزدیک این جلسه تمرینی را مشاهده کرد.
* سوشا مکانی و مرتضی قدیمیپور امروز تمرینات اختصاصی را با مربی دروازهبانان پرسپولیس نداشتند و در طول تمرین همراه سایرین به دویدن پرداختند.
* کادر فنی در طول این تمرین جلسات متعددی را برگزار کرد.
* محمد نوری، محمدرضا خانزاده، رضا نورمحمدی، رضا حقیقی، فرشاد قاسمی، مایکل اومانا و نیلسون غایبان این جلسه تمرینی بودند. همچنین میلاد کمندانی و شهاب زاهدی به علت همراهی تیم امیدهای پرسپولیس در این تمرین حضور نیافتند.
* بازیکنان پس از دویدنهای سرعتی به انجام حرکات کششی پرداختند و حوالی ساعت 16:40 این جلسه تمرینی خاتمه یافت.
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