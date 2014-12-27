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۶ دی ۱۳۹۳، ۱۷:۱۲

گزارش تمرین امروز پرسپولیس؛

حضور چند چهره قدیمی در محل برگزاری تمرین/ جلسه ویژه بازیکنان و کادرفنی

حضور چند چهره قدیمی در محل برگزاری تمرین/ جلسه ویژه بازیکنان و کادرفنی

تمرین امروز تیم فوتبال پرسپولیس در شرایطی انجام شد که بازیکن پیشین این تیم در مجموعه درفشی‌فر حاضر شد.

به گزارش خبرنگار مهر، تمرین تیم امروز فوتبال پرسپولیس در حالی برگزار شد که این تمرین هم مانند روزهای گذشته سرخپوشان بیشتر به کارهای بدنسازی اختصاص یافت.

* پرسپولیسی‌ها ساعت 15:15 وارد زمین شدند و ابتدا حمید درخشان جلسه 5 دقیقه‌ای را با آنها برگزار کرد.

* رئیس شورای عالی ایرانیان خارج از کشور همراه تعدادی از همکاران خود امروز در مجموعه درفشی‌فر حاضر شدند و با کادر فنی و سرپرست قرمزها دقایقی را گذراندند و عکس یادگاری دسته جمعی هم با تمام پرسپولیسی‌ها گرفتند.

* سرخپوشان با دویدن در دو گروه تمرینشان را آغاز کردند که تقریبا نفرات اصلی تیم در یک گروه و نفرات جوانتر تیم در گروه دیگر دویدن را شروع کردند.

* ضیا عربشاهی هم امروز در تمرین پرسپولیس حاضر شد و از نزدیک این جلسه تمرینی را مشاهده کرد. سعید بیات بازیکن صبای قم امروز در تمرین سرخپوشان حاضر شد.

* سرخپوشان پس از حدود 20 دقیقه تمرین استراحت 5 دقیقه‌ای داشتند و در این میان حسین عبدی صحبت‌هایی را با سرخپوشان انجام داد.

* حدود 20 هوادار از نزدیک این تمرین را مشاهده کردند.

* حاضران در مجموعه پیگیر وضعیت جدا شده‌ها و بازیکنانی که قرار است به پرسپولیس بپیوندند، بودند.

* دویدن‌های استقامتی در گروه‌های 4 نفره برنامه دیگر قرمزها در این تمرین بود.

* از بین بازیکنان تستی که روزهای گذشته همراه پرسپولیس تمرین می‌کردند، امروز تنها یک نفر از آنها در تمرین پرسپولیس حاضر شد.

* سامان آقازمانی بازیکن پیشین پرسپولیس و راه‌آهن هم امروز در درفشی‌فر حاضر شد و از نزدیک این جلسه تمرینی را مشاهده کرد.

* سوشا مکانی و مرتضی قدیمی‌پور امروز تمرینات اختصاصی را با مربی دروازه‌بانان پرسپولیس نداشتند و در طول تمرین همراه سایرین به دویدن پرداختند.

* کادر فنی در طول این تمرین جلسات متعددی را برگزار کرد.

* محمد نوری، محمدرضا خانزاده، رضا نورمحمدی، رضا حقیقی، فرشاد قاسمی، مایکل اومانا و نیلسون غایبان این جلسه تمرینی بودند. همچنین میلاد کمندانی و شهاب زاهدی به علت همراهی تیم امیدهای پرسپولیس در این تمرین حضور نیافتند.

* بازیکنان پس از دویدن‌های سرعتی به انجام حرکات کششی پرداختند و حوالی ساعت 16:40 این جلسه تمرینی خاتمه یافت.

کد مطلب 2450255

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