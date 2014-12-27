حضور چند چهره قدیمی در محل برگزاری تمرین/ جلسه ویژه بازیکنان و کادرفنی

به گزارش خبرنگار مهر، تمرین تیم امروز فوتبال پرسپولیس در حالی برگزار شد که این تمرین هم مانند روزهای گذشته سرخپوشان بیشتر به کارهای بدنسازی اختصاص یافت.

* پرسپولیسی‌ها ساعت 15:15 وارد زمین شدند و ابتدا حمید درخشان جلسه 5 دقیقه‌ای را با آنها برگزار کرد.

* رئیس شورای عالی ایرانیان خارج از کشور همراه تعدادی از همکاران خود امروز در مجموعه درفشی‌فر حاضر شدند و با کادر فنی و سرپرست قرمزها دقایقی را گذراندند و عکس یادگاری دسته جمعی هم با تمام پرسپولیسی‌ها گرفتند.

* سرخپوشان با دویدن در دو گروه تمرینشان را آغاز کردند که تقریبا نفرات اصلی تیم در یک گروه و نفرات جوانتر تیم در گروه دیگر دویدن را شروع کردند.

* ضیا عربشاهی هم امروز در تمرین پرسپولیس حاضر شد و از نزدیک این جلسه تمرینی را مشاهده کرد. سعید بیات بازیکن صبای قم امروز در تمرین سرخپوشان حاضر شد.

* سرخپوشان پس از حدود 20 دقیقه تمرین استراحت 5 دقیقه‌ای داشتند و در این میان حسین عبدی صحبت‌هایی را با سرخپوشان انجام داد.

* حدود 20 هوادار از نزدیک این تمرین را مشاهده کردند.

* حاضران در مجموعه پیگیر وضعیت جدا شده‌ها و بازیکنانی که قرار است به پرسپولیس بپیوندند، بودند.

* دویدن‌های استقامتی در گروه‌های 4 نفره برنامه دیگر قرمزها در این تمرین بود.

* از بین بازیکنان تستی که روزهای گذشته همراه پرسپولیس تمرین می‌کردند، امروز تنها یک نفر از آنها در تمرین پرسپولیس حاضر شد.

* سامان آقازمانی بازیکن پیشین پرسپولیس و راه‌آهن هم امروز در درفشی‌فر حاضر شد و از نزدیک این جلسه تمرینی را مشاهده کرد.

* سوشا مکانی و مرتضی قدیمی‌پور امروز تمرینات اختصاصی را با مربی دروازه‌بانان پرسپولیس نداشتند و در طول تمرین همراه سایرین به دویدن پرداختند.

* کادر فنی در طول این تمرین جلسات متعددی را برگزار کرد.

* محمد نوری، محمدرضا خانزاده، رضا نورمحمدی، رضا حقیقی، فرشاد قاسمی، مایکل اومانا و نیلسون غایبان این جلسه تمرینی بودند. همچنین میلاد کمندانی و شهاب زاهدی به علت همراهی تیم امیدهای پرسپولیس در این تمرین حضور نیافتند.

* بازیکنان پس از دویدن‌های سرعتی به انجام حرکات کششی پرداختند و حوالی ساعت 16:40 این جلسه تمرینی خاتمه یافت.