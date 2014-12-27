مسئولان نظام قاطعانه با مفسدان اقتصادی برخورد کنند

به گزارش خبرنگار مهر، سردار خسرو عروج ظهر شنبه در حاشیه همایش بصیرتی سپاه قائم (عج) استان سمنان در آستانه ۹ دی، در گفتگو با خبرنگاران ضمن بیان اینکه عده ای راحت می آیند در نظام اسلامی مسئولیت می گیرند، موقعیت به دست می آوردند و پول مردم را می برند و فرار می کنند، بیان کرد: مسئولان باید مفسدان اقتصادی را تعقیب کنند و نگذارند این گونه افراد در هیچ گوشه دنیا آرامش داشته باشند.

وی با تاکید بر اینکه رهبری دستور صریح برخورد جدی با مفسدان اقتصادی را داده اند، اظهار داشت: مسئولان کشور دست باز دارند و باید قاطعانه با مفسدان اقتصادی برخورد کنند.

مشاور فرمانده کل سپاه پاسداران انقلاب اسلامی با اشاره به برنامه ریزی های دشمنان انقلاب در فتنه ۸۸، گفت: دشمنان به دلیل اینکه شناخت باطنی از انقلاب ایران ندارند در محاسبات خود دچار اشتباه می شوند در حالیکه ایران مانند دیگر کشورها نیست که بشود در آن انقلاب مخملی ایجاد کرد.

عروج با بیان اینکه دشمنان در شناخت سیاه و سفید در ایران اسلامی دچار اشتباه هستند، ادامه داد: اگر دشمن پایش را به ایران بگذارد، حتی به آنهایی که به گمان خود به نفع دشمن و در سنگر آنها فعالیت می کردند، رحم نمی کند.

وی تاکید کرد: در نظام اسلامی ایران چیزی قائل به اشخاص نیست بلکه همه چیز قائل به دین خداست و به همین دلیل هیچ فتنه ای نمی تواند به این نظام خدایی آسیبی برساند.

مشاور فرمانده کل سپاه پاسداران انقلاب اسلامی خاطرنشان کرد: در فتنه سال ۸۸ اشتباه دشمنان این بود که فکر کردند می توانند روی جمعیتی که از یک مسئله رضایت ندارند حساب کنند و به اهداف شوم خود برسند و این فتنه به پشتوانه این گروه داخلی صورت گرفت.

عروج با اشاره به فعالیت گروهی در داخل کشور در همکاری با دشمنان، اظهار داشت: پس از گروه های ضد انقلاب در کشور که سرکوب شده بودند، هیچ نمونه دیگری در کشور تا فتنه سال ۸۸ به وجود نیامد.

وی در پایان گفت: در فتنه ۸۸ دشمنان از این گروه ناراضی در درون نظام اسلامی استفاده و سوء استفاده کرد و عده زیادی آگاهانه در این مسیر حرکت کردند.