فعالیت بی حاشیه مهمترین انتظار از مسئولان/ سیاست های بانکی ترمز توسعه

به گزارش خبرنگار مهر،حجت الاسلام عای اکبر اکرمی شنبه در آئین معارفه فرماندار جدید سراب گفت: با وجودی که مخالفت خود را با تغییر فرماندار شهرستان به اطلاع استاندار و معاون سیاسی استاندار رسانده بودم اما به احترام تصمیم دولت در آئین معارفه شرکت کردم.

وی با بیان احادیث و روایاتی در باب خدمتگزاری به مردم گفت: تعامل و همکاری لازمه موفقیت یک مدیر و انتظار ما از فرماندار جدید خدمت و فعالیت بدون حاشیه به مردم است و همه باید دنیا را وسیله ای برای سعادتمندی در آخرت سازیم و در این بین پرهیز از حرص و طمع و خدمت صادقانه و خالصانه تامین کننده موفقیت خواهد بود.

نماینده سراب: سیتم بانکی ترمز توسعه و سرمایه گذاری

نماینده سراب نیز در این آئین با بیان اینکه از دولتمردان انتظارداریم تا با رفع موانع و مشکلات آلومینا در نهایی شدن این طرح تاثیرگذار در اقتصاد آذربایجان کوشا باشند، از سیتم بانکی انتقاد و اظهار کرد: همانگونه که بارها در کمسیون اقتصادی و مصاحبه های خود عنوان کرده ام، متاسفانه در مواقعی سیتم بانکی به جای اینکه موتور توسعه و کمک حال سرمایه گذاری ها باشد با اعمال سیاست های سخت گیرانه و انقباضی ترمز توسعه و سرمایه گذاری می شود.

مهناز بهمنی با انتقاد از یکسان نگریستن سیاست های مالیاتی در شهرستان ها با کلان شهرها، خواستاراصلاح آن شد و ادامه داد: قانون برای رفع مشکلات مردم است و نباید در مواردی از حربه قانون برای محدود کردن و ایجاد مشکلات عدیده برای مردم استفاده کرد.

این نماینده مجلس در عین حال با قدردانی از بانک تجارت در رفع موانع احیای کارخانه سراب بافت خاطر نشان شد: با رایزنی های انجام یافته با مدیرعامل بانک تجارت بزودی با رفع موانع زمینه بازگشایی بزرگترین کارخانه خاموش شده سراب فراهم و کارگران بیکارشده سرکارهای خود بازخواهند گشت.

فرماندارسابق سراب: سراب روی ریل توسعه

سید محمد عابدی فرماندار پیشین سراب نیز در مراسم تودیع خود گفت: در دولت تدبیر و امید سراب روی ریل توسعه قرارگرفته و امکان بازگشت به عقب وجود ندارد.

وی با بیان اینکه خود را سرباز نظام می داند و هر جا که صلاح باشد در خدمتگزاری به مردم و انجام وظایف خود کوتاهی نخواهد کرد، اظهار داشت: امسال اعتباری ۱۱۰ درصدی برای بیمارستان ۲۱۷ تختخوابی درحال احداث سراب تامین شده و این طرح پیشرفت خوبی دارد.

گرشاسبی: توسعه بر اساس ظرفیت های بومی سراب

داود گرشاسبی فرماندار جدید سراب نیز در این آئین هرگونه الگو برداری از طرح های توسعه بدون درنظر گرفتن شرایط و ظرفیت های خاص هرمنطقه را محکوم به شکست دانست و گفت: تدوین سند توسعه شهرستان با درنظر گرفتن شرایط منطقه و قابلیت های آن بوده است.