  1. استانها
  2. آذربایجان شرقی
۶ دی ۱۳۹۳، ۱۷:۳۱

در تودیع و معارفه فرماندار سراب عنوان شد:

فعالیت بی حاشیه مهمترین انتظار از مسئولان/ سیاست های بانکی ترمز توسعه

فعالیت بی حاشیه مهمترین انتظار از مسئولان/ سیاست های بانکی ترمز توسعه

سراب - امام جمعه سراب فعالیت بدون حاشیه را مهمترین انتظار از مسئولان به ویژه فرماندار جدید این شهر عنوان کرد.

به گزارش خبرنگار مهر،حجت الاسلام عای اکبر اکرمی شنبه در آئین معارفه فرماندار جدید سراب گفت: با وجودی که مخالفت خود را با تغییر فرماندار شهرستان به اطلاع استاندار و معاون سیاسی استاندار رسانده بودم اما به احترام تصمیم دولت در آئین معارفه شرکت کردم.

وی با بیان  احادیث و روایاتی در باب خدمتگزاری به مردم گفت: تعامل و همکاری  لازمه موفقیت یک مدیر و انتظار ما از فرماندار جدید خدمت و فعالیت بدون حاشیه به مردم است و همه باید دنیا را وسیله ای برای سعادتمندی در آخرت سازیم و در این بین پرهیز از حرص و طمع و خدمت صادقانه و خالصانه تامین کننده موفقیت خواهد بود.

اکرمی امام جمعه سراب

نماینده سراب: سیتم بانکی ترمز توسعه و سرمایه گذاری

نماینده سراب نیز در این آئین با بیان اینکه از دولتمردان انتظارداریم تا با رفع موانع و مشکلات آلومینا در نهایی شدن این طرح تاثیرگذار در اقتصاد آذربایجان کوشا باشند، از سیتم بانکی انتقاد و اظهار کرد: همانگونه که بارها در کمسیون اقتصادی و مصاحبه های خود عنوان کرده ام، متاسفانه در مواقعی سیتم بانکی به جای اینکه موتور توسعه و کمک حال سرمایه گذاری ها باشد با اعمال سیاست های سخت گیرانه و انقباضی ترمز توسعه و سرمایه گذاری می شود.

مهناز بهمنی با انتقاد از یکسان نگریستن سیاست های مالیاتی در شهرستان ها با کلان شهرها، خواستاراصلاح آن شد و ادامه داد: قانون برای رفع مشکلات مردم است و نباید در مواردی از حربه قانون برای محدود کردن و ایجاد مشکلات عدیده برای مردم استفاده کرد.

این نماینده مجلس در عین حال با قدردانی از بانک تجارت در رفع موانع احیای کارخانه سراب بافت خاطر نشان شد: با رایزنی های انجام یافته با مدیرعامل بانک تجارت بزودی با رفع موانع زمینه بازگشایی بزرگترین کارخانه خاموش شده سراب فراهم و کارگران بیکارشده سرکارهای خود بازخواهند گشت.

مهناز بهمنی نماینده سراب در مجلس

فرماندارسابق سراب: سراب روی ریل توسعه

سید محمد عابدی فرماندار پیشین سراب نیز در مراسم تودیع خود گفت: در دولت تدبیر و امید سراب روی ریل توسعه قرارگرفته و امکان بازگشت به عقب وجود ندارد.

وی با بیان اینکه خود را سرباز نظام می داند و هر جا که صلاح باشد در خدمتگزاری به مردم و انجام وظایف خود کوتاهی نخواهد کرد، اظهار داشت: امسال اعتباری ۱۱۰ درصدی برای بیمارستان ۲۱۷ تختخوابی درحال احداث سراب تامین شده و این طرح پیشرفت خوبی دارد.

سید محمد عابدی فرماندار سراب

گرشاسبی: توسعه بر اساس ظرفیت های بومی سراب

داود گرشاسبی فرماندار جدید سراب نیز در این آئین هرگونه الگو برداری از طرح های توسعه بدون درنظر گرفتن شرایط و ظرفیت های خاص هرمنطقه را محکوم به شکست دانست و گفت: تدوین سند توسعه شهرستان با درنظر گرفتن شرایط منطقه و قابلیت های آن بوده است.

کد مطلب 2450260

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها